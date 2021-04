WhatsApp umožní snadný přenos chatů mezi iPhony a Androidy

Komunikátor WhatsApp lze bez jakékoliv nadsázky označit za jeden z nejoblíbenějších na světě. Na pomyslném lesku mu nicméně v očích některých jeho uživatelů doposud ubírala nemožnost využívat jeden účet na více zařízeních (kromě počítače) současně či nemožnost přenášet jednoduše chaty při přechodu z Androidu na iOS či naopak. Kvůli tomu se tak při tomto úkonu historie vašich konverzací zkrátka ztratila a vy jste museli všechna vlákna “rozjet” znovu. Jak se však nyní podle čerstvé bety WhatsApp zdá, přechody budou již brzy o poznání jednodušší.

Vývojáři z portálu WABetaInfo nalezli v nejnovější betě WhatsApp grafiku informující o tom, že přenos historie chatu bude možný díky nasazení nových technologií umožňujících mimo jiné aplikaci využívat na více mobilních zařízeních současně. Jedinou podmínkou pro správný přenos chatů bude mít aplikaci aktualizovanou na nejnovější verzi a to dle všeho na obou zařízeních – tedy jak na tom, ze kterého bude přenos prováděn, tak i na tom, na které se budou chaty přenášet. Jaký způsob přenos zajistí je však bohužel v tuto chvíli nejasné, stejně jako to, kdy se nasazení novinky do ostrého provozu dočkáme.

Stejně jako nevíme, kdy bude možné jednoduše přenášet chaty napříč zařízeními s odlišnými OS, netušíme bohužel ani to, kdy WhatsApp spustí podporu pro funkčnost aplikace na více mobilních zařízeních současně. Nebylo by nicméně vůbec překvapivé, kdybychom se dočkali nejprve příchodu první funkce a až poté funkce druhé. Je totiž jasné, že druhá funkce musí být na celkový vývoj o poznání náročnější a pokud na její dokončení WhatsApp ještě nějaký čas potřebuje, nebude se mu chtít držet snadný přenos chatů pod pokličkou.