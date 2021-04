Před několika měsíci se internetem prohnala zpráva o tom, že měl Apple a další technologičtí giganti zneužívat své hlasové asistenty k odposlechu uživatelů. Kalifornský gigant na tuto skutečnost reagoval výpovědí několika desítek zaměstnanců a do jeho operačních systémů přidal možnost, pomocí které můžete odesílání dat, jež vznikla při používání Siri, na servery Applu zakázat. Tak stejně lze ze serverů Apple odstranit veškerou historii o tom, co jste kdy Siri řekli. V tomto článku se společně podíváme na to, jak lze na Macu oba dva tyto postupy provést.

Jak na Macu zajistit, aby vás Apple neodposlouchával přes Siri

V první části tohoto návodu se podíváme na to, jak zajistit, aby vás Apple na Macu nemohl přes Siri odposlouchávat. Níže se pak podíváme na postup pro smazání veškerých dat a historie Siri na Macu. Postupujte tedy následovně:

Prvně je nutné, abyste na Macu klepnuli vlevo nahoře na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Tímto se zobrazí okno se všemi dostupnými sekcemi pro úpravu předvoleb.

V rámci tohoto okna najděte a klepněte na sekci Zabezpečení a soukromí.

Nyní se v horním menu přesuňte do záložky Soukromí.

Zde v levém menu sjeďte úplně dolů a klepněte na kolonku Analýza a vylepšování.

a klepněte na kolonku Poté už jen stačí, abyste odškrtnuli možnost Vylepšovat Siri a diktování.

Výše uvedeným způsobem docílíte toho, že deaktivujete odesílání dat, která vzniknou při používání Siri, na servery Applu. Chcete-li provést vymazání aktuálních dat a historie používání Siri na Macu, tak otevřete Předvolby systému, a poté se přesuňte do sekce Siri. Zde už jen jednoduše stačí, abyste klepnuli na tlačítko Smazat historii Siri a diktování. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém akci klepnutím na Smazat potvrďte. Tímto odstraníte ze serverů Applu veškerá uložená data, která se pojí s využíváním Siri na vašem Macu.