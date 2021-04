Český servis: Autorizovaný servis (nejen) jablečných produktů

Komerční sdělení: Produkty s logem nakousnutého jablka se rok co rok posouvají kupředu, díky čemuž se můžeme takřka neustále radovat z nejrůznějších novinek. Stále se ale nejedná o nic bezchybného, kvůli čemuž se můžete poměrně snadno setkat s nějakým problémem, ať už kvůli vlastnímu zavinění, anebo přímo chybou výrobce. Ani v takových případech naštěstí nemusíte věšet hlavu. O komplexní opravu vašich produktů se dokáže rychle a spolehlivě postarat renomovaný Český servis.

Zdroj: The Verge

Profesionální služby

Český servis poskytuje rozsáhlé portfolio služeb, díky čemuž si dokáže poradit téměř se vším. To konkrétně znamená, že v případě služeb této společnosti můžete počítat jen s tím nejlepším, včetně originálních dílů a maximální preciznosti, kdy se o vaše „jablečné miláčky“ postará tým kvalifikovaných techniků a konzultantů s dlouholetou praxí. A hlavně se na něj můžete obracet i se záručními opravami, aniž byste se museli bát o ztrátu záruky u vašeho zařízení. To vám většina servisů v ČR nabídnout nemůže.

Fotogalerie Cesky Servis novy prijem zakazek 7 Cesky Servis novy prijem zakazek 1 Cesky Servis novy prijem zakazek 2 Cesky Servis novy prijem zakazek 4 +2 Fotek Cesky Servis novy prijem zakazek 5 Vstoupit do galerie

Určitě také oceníte svižné tempo, v jakém servis běžně funguje. Například výměna displeje či baterie probíhá na počkání v příjemném prostředí. Zároveň je možné váš telefon na místě ochránit odbornou aplikací ochranného skla, které je možné zakoupit společně s jiným příslušenstvím na Apple přímo na prodejně Českého servisu. Každopádně pokud byste ve svém okolí neměli poblíž žádnou pobočku, stačí jednoduše prostřednictvím formuláře objednat bezplatný svoz. V takovém případě si poškozené zařízení vyzvedne kurýr a do pár pracovních dnů vám jej přiveze opravené zpět. A pokud nepotřebujete pouze opravu vašeho telefonu, tiskárny, tabletu nebo třeba počítače, ale hledáte spolehlivého IT parťáka pro váš byznys, může vám Český servis nabídnout komplexní zajištění outsourcingu IT, kdy si kromě oprav hardwaru poradí i s externí správou počítačové sítě, správou koncových zařízení vašich uživatelů nebo IT poradenstvím. Zároveň je Český servis specialistou v kvalitních pozáručních opravách herních konzoli, kde si rychle poradí v podstatě s každou závadou s možností upgradu rychlosti a kapacity uložiště.

Proč právě Český servis?

Český servis je jedním z prvních Apple Authorized Service Provider servisů na našem území vůbec. Své renomé si buduje již po dobu mnoha let, během kterých se podíval na zoubek nemalému množství rozbitých zařízení. Samotnou kvalitu služeb a profesionalitu společnosti navíc potvrzuje dlouhá řada spokojených zákazníků. Například na Googlu se firma dlouhodobě posouvá v zákaznické spokojenosti dopředu, kdy si lidé pochvalují především kvalitu odvedené práce, vstřícnost personálu, profesionalitu a ochotu, popřípadě aktivní komunikaci v případě nespokojenosti zákazníka.

Zdroj: Český servis

S opravou můžete navíc počítat i v případě poškození jiného zařízení. Český servis je totiž taktéž autorizovaným servisem například pro zařízení Huawei, Canon, Lenovo, Xerox nebo třeba OKI, která může opravovat v záručním i pozáručním režimu. Vedle nich se v rámci pozáručních oprav dokáže postarat i o váš Samsung, Playstation, Xbox, Acer a řadu dalších. Kompletní seznam naleznete zde.

Služby společnosti Český servis naleznete zde