Toto jsou nejhorší číselné kódy k iPhonu. Není mezi nimi i ten váš?

iPhony jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejbezpečnějších, ne-li za nejbezpečnější smartphony na světě. Na jejich zabezpečení totiž klade Apple dlouhodobě obrovský důraz, což se promítá v celé řadě softwarových i hardwarových zabezpečení, které mají prolomení telefonů prakticky znemožnit. Pravdou však je, že i sebelepší zabezpečení může být naprosto k ničemu, pokud jej uživatelé pošlapou nedodržením základních bezpečnostních zásad, mezi které se řadí například volba silného číselného kódu. Které jsou ty suverénně nejhorší za poslední roky?

Na snadno prolomitelné číselné kódy se zaměřila v posledních letech bezpečnostní expertka Tarah Wheeler. Ta při svém průzkumu zjistila svým způsobem neuvěřitelnou věc – přestože se bezpečnostní osvěta kolem důležitosti kvalitě zvolených kódů v posledních letech výrazně zintenzivnila, obrovské množství uživatelů ji stále naprosto ignoruje a využívá triviality snadné k prolomení. Ostatně, skvělým důkazem může být porovnání s podobným průzkumem z roku 2011 z dílny bezpečnostního experta Daniela Amityho. Výsledky jeho průzkumu a nového průzkumu se totiž téměř shodují. Jaké číselné kódy tedy byly u smartphonů v posledních letech nejvyužívanější a tedy de facto i nejsnadněji prolomitelné? Níže naleznete první dvacítku z celého světa:

1234 1111 0000 1212 7777 1004 2000 4444 2222 6969 9999 3333 5555 6666 1122 1313 8888 4321 2001 1010

Jak telefon dostatečně zabezpečit?

Jde-li vám o co nejlepší zabezpečení iPhonu, je suverénně nejlepší možností jej kromě Face ID či Touch ID zajistit pomocí alfanumerického kódu a to podle bezpečnostních zásad, které naleznete například v tomto článku. Pokud by se vám pak do alfanumerického kódu nechtělo například proto, že se skrze něj telefon odemyká podstatně déle než při rychlém napsání číselného kódu, rozhodně využívejte šestimístný kód namísto čtyřmístného. I ten pak tvořte podle zásad ze článku výše, přičemž tou nejdůležitější je rozhodně nespojovat čísla v kódu s něčím, co si s vámi může spojit kdokoliv jiný. Všechna nastavení týkající se kódu pro telefon naleznete v Nastavení – Face ID a kód – Změnit kód zámku.