Toto je 20 nejhorších hesel roku 2020. Není na seznamu i to vaše?

Ačkoliv slýcháme ze všech stran již řadu let poučku, že je při vytváření přístupová hesla k účtům či přístrojům co možná nejsilnější, stále se mezi námi najdou jedinci, kteří tuto důležitou bezpečnostní zásadu nedodržují. Tušíte však, jaká hesla vyhráli cenu pro nejhorší a nejsnáze prolomitelné heslo roku loni?

Společnost Nordpass zveřejnila seznam nejhorších hesel roku 2020, která získala analýzou více něž pěti milionů hesel, které se podařily v tomto roce ukrást hackerům po celém světě, převážně však v Evropě a Severní Americe. Ukrást je však při pohledu na seznam nejpopulárnějších hesel příliš silné slovo. Pozici pro nejoblíbenější heslo totiž obsadilo klasické “123456”, druhou příčku pak obsadilo mírně delší, avšak přesto jednoduše průhledné „123456789“. Ani na příčkách nižších však nenaleznete žádná sofistikovanější hesla. Třetí místo totiž obsadilo “picture1”, čtvrté “password” a páté “12345678”. Obecně se dá říci, že jsou lehké číselné kombinace malým “heslový” fenoménem. V žebříčku se totiž objevily ještě několikrát. Lidé však nejsou při tvorbě hesel kreativní ani co se týče slov. V seznamu se samozřejmě objevily i evergreeny typu lovely, iloveyou, admin, či dragon. Kompletní seznam 200 hesel naleznete zde.

1. 123456 2. 123456789 3. picture1 4. password 5. 12345678 6. 111111 7. 123123 8. 12345 9. 1234567890 10. senha 11. 1234567 12. qwerty 13. abc123 14. Million2 15. 000000 16. 1234 17. iloveyou 18. aaron431 19. password1 20. qqww1122

Poměrně zajímavé je, že se v nejhorších heslech letoška neobjevují názvy žádného fenoménu, který by rok 2020 ovládl. Totéž platilo i v loňském roce, avšak třeba v roce 2017 drtil žebříčky nejhorších hesel roku „starwars“, který tehdy díky novému filmu zažíval zlaté časy. Hesla ve stylu COVID-19, který byl bohužel letošním fenoménem, byste nicméně letos v topu hledali marně.

Zdroj: Unsplash

Pokud tedy i vy používáte na svá zařízení či ke svým účtům nějaké triviální heslo, které by mohlo být snadno uhodnuto, pro vlastní bezpečnost si jej co nejdříve změňte. Vyvarujete se tak mnoha nepříjemnostem, které by mohly jeho prolomením nastat.