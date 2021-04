Recenze Flic Smart Button: Chytrá a automatizovaná domácnost rychle a jednoduše

V dnešní recenzi se podíváme na sadu chytrých tlačítek od společnosti Flic, díky kterým je možné rychle a jednoduše ovládat vámi zvolené prvky chytré domácnosti. Pokud hledáte něco, co vám pomůže s částečnou automatizací chytré domácí elektroniky, tato tlačítka by mohla být právě pro vás.

Obsah balení

V redakci máme k dispozici Flic The Smart Button Starter Kit který, jak již název napovídá, je základní stavební jednotkou celého ekosystému chytrých tlačítek. V balení tak najdeme jeden Flic LR Hub, jež slouží pro propojení jak jednotlivých tlačítek mezi sebou, tak jako komunikační centrála v rámci domácí chytré infrastruktury. Hub je možné využívat samostatně a prostřednictvím doprovodné aplikace Flic využívat jeho služby, nebo je možné jej integrovat prostřednictvím kompatibility s HomeKitem v aplikaci Domácnost. O tom však později. Kromě centrálního hubu se v balení dále nachází napájecí kabel (který je však relativně krátký – cca 30 centimetrů), napájecí adaptér se třemi světovými koncovkami, a především pak čtyři samostatná tlačítka s nějakými samolepkami navíc.

Provedení

Centrální hub je velmi lehký, malý a tvarově připomíná 2,5″ SSD disk. Je z bílého plastu a nabízí poměrně dost možností připojení. Na čelním boku tak najdeme IR senzor, 3,5mm audio konektor, RJ45 LAN konektor, microUSB konektor pro potřeby nabíjení a notifikační diodu která nás upozorňuje na stav připojení k WiFi síti a celkový stav zařízení. Na spodní straně jsou čtyři pogumované nohy, jinak zde nic dalšího není. Tlačítka jako taková jsou poměrně kvalitně provedena. Byť jsou z plastu, jejich dotyková plocha je pogumovaná a její stisknutí nabízí dobrou odezvu. Na zadní straně tlačítek najdeme (omyvatelné) samolepící podložky pro potřeby uchycení na různých materiálech, dno tlačítka je také možné demontovat pro potřeby výměny baterie.

Zapojení

Co se HomeKit příslušenství týče, z vlastních zkušeností vím, že je to někdy poměrně obtížné z důvodů, které jsou nejspíše mezi nebem a zemí (koukám na tebe, Netatmo Security!). V tomto případě to však hladčeji proběhnout nemohlo. Po stažení aplikace Flic a zapojení Hubu přes USB do sítě bylo prvotní propojení s centrálou velmi rychlé. Po vytvoření účtu a propojení s centrálním hubem je možné začít zapojovat tlačítka (nebo další huby). Po připojení k nastavenému Hubu je možné s ním párovat Flic tlačítka, kterých je možné k jedné stanici připojit až 64. Jednoduše stačí stisknout „Add Flic to Hub“ a postupovat dle návodu v aplikaci. Po několika vteřinách je tlačítko spárované a nyní stačí nastavit jeho funkcionalitu. A zde je právě nejsilnější stránka celého Flic ekosystému.

Fungování

V rámci Flic ekosystému je totiž možné využívat opravdu obrovské množství služeb. Aplikace nabízí konektor pro velmi široké množství služeb třetích stran (viz. seznam podporovaných služeb na obrázcích v galerii). Kromě klasických Smart Home platforem jako je IKEA Tradfri, Philips Hue, Sonos, Spotify apod. aplikace nabízí také konektory například pro E-ON, Bose, Ecobee, GitHub, podporu pro protokol IFTTT a další. Chytrá tlačítka je tak možné namapovat na celou řadu dalších Smart Home ekosystémů a produktů.

Pro fanoušky Applu je důležitá integrace do HomeKitu, která nabízí také celou řadu zajímavých funkcí. S aplikací Domácnost se propojuje hub jako takový, jehož prostřednictvím jsou pak k dispozici akce u propojených tlačítek. Ta fungují ve třech režimech ovládání, a to klasickým stisknutím, dvojklikem a podržením. Na každý z těchto úkonů je možné v rámci HomeKitu namapovat jak různé jednoduché povely (například ovládání osvěžovače vzduchu, zapínání topení, či nastavování osvětlení), zároveň je však možné využít Siri Shortcuts a nastavit si komplexnější automatizace vycházející z toho, co máte v rámci HomeKitu v domácnosti a jak schopní jste „programátoři“. Kreativitě se v tomto případě meze nekladou.

Kromě hubu je možné tlačítka spárovat také přímo s telefonem, a to přes Bluetooth. Takto napárovaná tlačítka mají stejnou funkcionalitu (tedy 3 různé ovládací režimy), slouží však k ovládání akcí přímo v telefonu. I v tomto případě je k dispozici podpora pro celou řadu konektorů, je však možné pracovat i s vestavěnými aplikacemi či funkcemi telefonu, které to podporují (je možné si takto zapnout stopky, manipulovat s přehrávanou hudbou, vzít hovor, použít jako spoušť k fotoaparátu a mnoho, mnoho dalšího).

Závěr

Chytrá tlačítka od Flic nabízí skutečně velice široké možnosti uplatnění, které do velké míry závisí na tom, kolik chytrých zařízení ve své domácnosti máte a s kolika platformami umíte/můžete pracovat. Dnes testovaný Starter Kit nabízí jakýsi základ, na kterém je možné si funkcionalitu tlačítek a doprovodné aplikace vyzkoušet, díky podpoře pro až 64 dalších chytrých tlačítek je pak možné si jejich síť náležitě rozšiřovat. Po funkční stránce vše pracuje velmi dobře, hardware jako takový je povedený, o softwaru platí to samé. Co se bude lišit uživatel od uživatele je míra využití systému jako takového, sám o sobě však zvládne velké věci.

Chytrá tlačítka Flic Smart Buttons můžete exkluzivně zakoupit za 4190 Kč zde