7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (5. 4. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace AllPass Pro vám dokáže posloužit jakožto perfektní alternativa za nativní Klíčenku na iCloudu. Tento nástroj totiž slouží k uchovávání vašich přihlašovacích údajů, hesel, čísel platebních karet a dalších osobních údajů. Program si zároveň poradí s ukládáním zabezpečených poznámek.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie AllPass Pro 1 AllPass Pro 2 AllPass Pro 3 AllPass Pro 4 Vstoupit do galerie

Jestliže častokrát potřebujete pracovat s dokumenty ve formátu PDF, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci PDF Office Pro, Acrobat Expert, která je dnes k dostání s 50% slevou. S pomocí tohoto nástroje si můžete „PDFka“ nejen prohlížet, ale také je upravovat, a dokonce program nabízí OCR neboli technologii pro optické rozpoznávání znaků.

Původní cena: 199 Kč (99 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-PDF Office Pro Acrobat Expert 5 Aplikace se slevou-PDF Office Pro Acrobat Expert 4 Aplikace se slevou-PDF Office Pro Acrobat Expert 3 Aplikace se slevou-PDF Office Pro Acrobat Expert 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-PDF Office Pro Acrobat Expert 1 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Percents je úzce spojena s procenty. Konkrétně se jedná o nesmírně jednoduchý a praktický kalkulátor, s jehož pomocí můžete takřka kdykoliv a v řádu sekund se zmiňovanými procenty počítat, různě je sčítat, odčítat a podobně.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Percents 4 Aplikace se slevou-Percents 3 Aplikace se slevou-Percents 2 Aplikace se slevou-Percents 1 Vstoupit do galerie

Aplikace North Notes je určena pro psaní nejrůznějších poznámek a nápadů, které byste nechtěli zapomenout. Program zároveň funguje i pro zapisování úkolů a podobně, přičemž veškeré vaše záznamy si můžete jednoduše otagovat a hezky je tak od sebe odlišit. Za zmínku také rozhodně stojí perfektní, jednoduchý design.

Původní cena: 329 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-North Notes 1 Aplikace se slevou-North Notes 5 Aplikace se slevou-North Notes 4 Aplikace se slevou-North Notes 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-North Notes 2 Vstoupit do galerie

Pokud by se vám hodila jednoduchá a praktická aplikace pro zapisování seznamů s úkoly, zbystřete. Zlevnění se totiž dočkal oblíbený program Almost Done – To Do List, který je přímo určen k tvorbě těchto jednoduchých seznamů. Samozřejmě ale nemusí jít pouze o úkoly, ale můžete appku použít i pro nákupní seznam, seznam s filmy a podobně.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Almost Done - To Do List 1 Aplikace se slevou-Almost Done - To Do List 5 Aplikace se slevou-Almost Done - To Do List 4 Aplikace se slevou-Almost Done - To Do List 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Almost Done - To Do List 2 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace HDR Portrait dokážete v okamžiku proměnit vaše jablečné zařízení v perfektní nástroj pro focení takzvaných portrétů. Tento program totiž využívá umělou inteligenci, díky kterým dokáže perfektně separovat hlavní objekt fotografie od zbytku scény.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Milovníkům strategických RPG her by rozhodně neměla uniknout dnešní nabídka na Mystery of Fortune 2. V tomto titulu totiž povedete skupinu nebojácných dobrodruhů, kteří se vydali na nezapomenutelnou výpravu. Vaším úkolem konkrétně bude, abyste si poradili s hordami nepřátel a přežili.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)