4 filmy na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (2. 4. 2021 – 4. 4. 2021)

Temné kouty

Sedmiletá Libby Day neměla zrovna nejlepší dětství. Její matka a sestry byly zavražděny během rituálního satanského obřadu přímo před jejíma očima, a za tento zločin byl na základě Libbyina svědectví odsouzen na doživotí její bratr Ben. Na Libby se o 30 let pozdějiobrátí tajný spolek s názvem Kill Club, který ji nutí přezkoumat události oné noci a znovu otevřít kapitolu života, ke které se již nikdy nechtěla vracet. Na povrch vyplouvají skutečnosti, které vnášejí trhliny do jejího tehdejšího svědectví. Libby začíná pochybovat o pravdivosti věcí, které jako dítě viděla. Znovu otevírá hluboko pohřbené vzpomínky na tragickou minulost.

Všechny prachy světa

Snímek s názvem Všechny prachy světa vypráví o únosu šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III. Jeho matka Gail se zoufale snaží přesvědčit Johnova miliardářského dědečka, aby zaplatil výkupné. Když to ale dědeček odmítne a krutost únosců narůstá, snaží se Gail jeho rozhodnutí zvrátit a obrátí se na Gettyho poradce. Nečekané spojenectví v závodě s časem ukazuje, že bezpodmínečná a trvalá láska má větší hodnotu než peníze.

Astronaut

Bývalý astronaut NASA Charles Farmer (Billy Bob Thornton) se odmítne vzdát svého snu podívat se alespoň jednou v životě do vesmíru. Na rodinné farmě si začne stavět vlastní raketu. Jeho „vesmírný program“ vzbudí zájem sousedů, kteří se jeho „kutilstvím“ dobře baví a novinářů, kteří větří skvělý příběh na titulní strany. Vláda považuje Charlesův koníček za podezřelý a postupem času za možné ohrožení, které je nutné zastavit. Jediný, kdo věří v Charlesův sen je jeho manželka Audie (Virginia Madsen). To, co začalo jako neuskutečnitelná fantazie jednoho snílka, začíná získávat reálnou podobu.

Jackie

Snímek s názvem Jackie vypráví o životě Jackie Kennedy, manželce J.F. Kennedy a zároveň jedné z nejmladších prvních dam v historii. Jacki si pro svou vřelost, eleganci a vybraný vkus brzy získala obdiv milionů lidí po celém světě, pak ale přichází okamžik, který všechno změní. Jackie se vyrovnává s osobní ztrátou, jako milovaná matka a první dáma však musí zůstat oporou dětem i celému národu. Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století je příběhem hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do zákulisí Bílého domu i zachycením dnů, které změnily běh dějin.

