Jak na fyzické zálohování Apple produktů od A do Z

Během uplynulého roku jsme strávili mnoho času se svými digitálními zařízeními, což často vedlo k vyššímu objemu dat, se kterým jsme pracovali, a tedy i k potřebě vyšší kapacity pro ukládání a zálohování. Data mohou představovat důležité osobní dokumenty, jako jsou projekty, na kterých pracujete, nebo cenné fotografie zachycující důležité okamžiky vašeho života. S tím, jak jsou data doslova kdekoli, pravidelné zálohování může být tím podstatným krokem v ochraně před ztrátou cenných souborů. Navíc se můžou minimalizovat ztráty způsobené malwarem napadajícím vaše data.

Mnoho z nás se dostalo do politováníhodné situace, kdy nás pád telefonu nebo politý notebook vystavil nervóznímu čekání, zda zařízení stále funguje a zda jsou na něm stále dostupná naše data. Záchrana dat, pokud je to vůbec možné, pak vyžaduje nákladnou práci a úsilí.

Útoky pomocí škodlivého softwaru v uplynulém roce narostly, a s tím, jak se přesouváme do online světa, zálohování nabývá mnohem většího významu. Chytré telefony se staly nezbytným nástrojem našeho života, a je tak samozřejmé, že se dostaly i do zájmu zlodějů a roste jejich odcizení. Pokud se profil telefonu neobnoví a data nebyla zálohována, pak jsou všechny vzpomínky ztracené.

S tím, jak roste objem data a přecházíme do online světa, se stále více spoléháme na účelnost, rychlost a efektivitu našich digitálních zařízení, které nám pomáhají pracovat, žít a bavit se. To vyžaduje věnovat vyšší pozornost nejen vlastnímu zálohování, ale i technologiím, který nám k tomu napomáhají.

Western Digital si vytvořil důvěryhodnou pověst mezi koncovými uživateli a také ve firmách díky šíři své nabídky ukládacích řešení. Žijeme ve stále mobilnějším digitálním světě a nutností se stává používání přenosných externích úložišť. Nemusíte znát všechny technické detaily, aby se z vás stal odborník na zálohování, protože Western Digital proces zálohování značně ulehčuje – můžete se tak věnovat vlastnímu životu. Jen připojte, instalujte a relaxujte při ukládání obsahu, který každý den vytvoříte, jako jsou fotografie, videa a další soubory. Využití automatického zálohování vyžaduje nastavení a konfigurování a další následné kroky, ale jakmile je aktivace dokončena, další používání je snadné. Vyberete si disk, který je vhodný pro vás a Western Digital se postará o ostatní s využitím široké řady zařízení v různých velikostech a kapacitách. Můžete si tak zvolit zařízení pro ukládání dat, které vyhovuje vašim potřebám a potřebám vašich dat.

Úložiště chceme mít vždy u sebe, kamkoli se hneme, ať už si prohlížíme naši sbírku filmů nebo hudby nebo potřebujeme dostatek prostoru pro uložení fotografií, které právě pořídíme. To je okamžik, kdy externí disk WD My Passport v tenkém a moderním designu poskytne potřebnou kapacitu. Dodatečná ochrana dat je zajištěna hardwarovým AES šifrováním. Externí přenosný disk WD My Passport je připraven ukládat a přenášet data ihned po vybalení a je dodáván se všemi potřebnými kabely. Je k dostání v kapacitách od 1 TB to 5 TB a v různých barevných verzích. Pro uživatele počítačů Mac je pak připraven disk WD My Passport for Mac.

Pokud potřebujete výjimečný výkon podívejte se na nové SSD disky, ty navíc přinášejí i dostatečně velkou kapacitu. S externím diskem SanDisk Extreme Pro Portable SSD je možné pomocí technologie NVMe dosáhnout rychlosti přenosu dat až 2 000 MB/s. Dalším diskem s touto technologií a vysokými rychlostmi je My Passport SSD. Disk má odvážný kovový design, který je nejen stylový ale také odolný. Disk odolá nárazům a vibracím a vydrží pád z výšky téměř dva metry. Je dodáván v barevných verzích šedá, modrá, červená, zlatá a stříbrná.

Počet používaných digitálních zařízení roste a zasahuje od PC přes notebook a chytré telefony a další mobilní zařízení. Pro tyto případy má Western Digital širokou nabídku flexibilních a univerzálních řešení mobilních a snadno přenosných zařízení. USB flash disk SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C je vybaven vším pro snadné přenášení složek mezi chytrými telefony s USB Type-C, tablety a počítači Mac nebo počítači s USB Type-A, navíc tento flash disk poskytuje tolik potřebnou kapacitu pro uvolnění místa. Aplikace SanDisk Memory Zone app pro Android (k dostání na Google Play) umožní automatické zálohování fotografií, videa, hudby, dokumentů a kontaktů a umožní vám snadno řídit a kontrolovat kapacitu paměti na vašem zařízení. Tento USB disk nabízí až 1 TB ukládací kapacity a přesouvá dokumenty rychlostí čtení až 150 MB/s. Má kompaktní rozměry a může být nošen na svazku klíčů. Máte jej tedy vždy při sobě.

Uživatelé počítačů a zařízení Apple mohou využít možnosti disku iXpand Flash Drive Go značky SanDisk. Toto paměťové medium je navrženo tak, aby perfektně pasovalo k zařízením iPhone nebo iPad. Disk iXpand Flash Drive Go nabízí snadný způsob, jak uvolnit místo, automaticky zálohovat nově pořízený soubor fotografií, a dokonce umožní uživatelům přehrávat videa v oblíbených formátech přímo z disku. Dále je možné snadno přenášet složky na počítač Mac nebo PC nebo je uložit přímo na tento disk. Dokumenty jsou chráněny heslem a soukromý obsah zůstane opravdu v soukromí. V nabídce je celá šíře kapacit od 64 GB to 256 GB.