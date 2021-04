Na iPhony se chystá legendární první díl českého Samorosta

Kdo by neznal českou adventunrí klasiku Samorost? Hra, ve které ovládáte trapslíka, který se ve své raketě snaží předejít katastrofické srážce dvou planetek, si vysloužila od svého původního vydání v roce 2003 už tři pokračování a hlavně remasterovanou verzi. Ta má po vzoru ostatních klasik od českého studia Amanita Design dorazit co nevidět i na iPhony. Minulý listopad jsme se dočkali remasterovaného druhého dílu, první díl by tak snad měl dorazit také v upravené podobě. Oficiální potvrzení toho, že se na port můžeme těšit, poskytl sám vývojář původní hry Jakub Dvorský. Ten původně prvního Samorosta vytvořil jako závěrečnou práci na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.

Z prvního Samorosta se stala legenda díky jeho unikátnímu formálnímu zpracování. Jako adventura funguje na klasickém principu point and click, revoluční hratelnost tedy nečekejte. Díky jeho stylovému vizuálu a parádní hudbě si ho však určitě zamilujete. Hry od Amanita Design nejsou na App Storu žádnými nováčky. V posledních letech brněnská společnost zásobuje hráče na iPhonech svými novými tituly pravidelně. Vydání přímo do Apple Arcade se dočkalo netradiční Creaks a pohádkové Pilgrims. Vývojáři teď pracují na nadcházející Happy Game, která by měla při vydání na iPhony taky dorazit. Ta se však na rozdíl od prvního Samorosta má nést v opoznaní melancholičtějším duchu.