iOS 14.5 vám umožní na iPhonech kalibrovat baterii, avšak jen na některých

Přestože se od včera vydaných bet mnoho novinek potřebných pro otestování neočekávalo, jelikož se jedná o jedny z posledních testovacích verzí před vydáním ostrého iOS 14.5, přeci jen pár zajímavostí přinesly. Jednou z nich je i nový kalibrační nástroj pro baterie některých iPhonů, který u nich má vyřešit nynější problémy se špatným určováním jejich kapacity a s tím souvisejícím dřívějším přiškrcováním výkonu telefonů.

Nový kalibrační nástroj je dle všeho dostupný jen na iPhonech 11, 11 Pro a 11 Pro Max, z čehož se dá usuzovat, že potíže se správným zjištěním kapacity baterie mají tedy jen tyto modely. Co se týče jeho fungování, o to se uživatelé vůbec nebudou moci starat – vše totiž bude probíhat zcela automaticky a to po dobu několika týdnů při nabíjení telefonů. Jakmile se proces kalibrace dokončí, kapacita baterie se dle podpůrného dokumentu Applu přenastaví a systém tedy bude zjednodušeně řečeno pracovat již se správnými daty. Nemělo by se tedy již stávat, že bude telefon z hlediska výkonu přiškrcován dříve, než je nutné.

Kdy přesně dorazí iOS 14.5 pro veřejnost se v tuto chvíli předpovídá velmi těžko. Zdá se totiž, že ani včera vydané šesté bety nejsou těmi posledními, z čehož lze usuzovat, že nás od vydání dělí ještě minimálně dva týdny. Klidně to však může být ještě mnohem víc – finální bety si totiž Apple v posledních měsících navykl vydávat i ve dvou až třech verzích, což by vydání veřejné verze značně oddálilo. Ať tak či tak, dřív než v půlce dubna se iOS 14.5 zkrátka nedočkáme.