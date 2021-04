Apple koupil Teslu!

To, co si mnoho technologických fanoušků už dlouhé roky přálo, se stalo skutečností. Společnost Apple dnes dokončila svou prozatím největší akvizici a za šest set miliard dolarů koupila automobilku Tesla. Cena odpovídá tržní hodnotě automobilky a s akvizicí již souhlasili investoři i vedení v čele se CEO Elonem Muskem. Tesla v současné době nabízí tři již prodávané modely a dva modely v rámci předprodeje. Mezi prodávané patří Model S, Model 3 a Model X. V rámci předobjednávek mohou zákazníci sáhnout po Cybertrucku nebo Roadsteru. To, co je mnohým zákazníkům ve světě zapovězeno, jsou také solární panely integrované do klasických střešních krytin neboli „tašek“ a vysokokapacitní baterie. Obě řešení pro rodinné domy jsou dostupné pouze na vybraných trzích.

Právě solární energie a její uskladnění je pro Apple jednou z nejzajímavějších věcí, které Tesla nabízí. Právě zaměření na obnovitelné zdroje a takzvanou zelenou energii, která je ze 100% obnovitelná, je pro Apple v posledních letech velmi důležité a snaží se, aby většina jeho prodejen a centrál byla poháněna právě touto energií. Apple by měl v nejbližší době začít vozidla značky Tesla používat také pro své zaměstnance.

Zajímavostí je, že na celou situaci bleskurychle zareagovala také Alza, která zařadila automobily Tesla do sekce Apple produktů. Pokud se vám zdál článek jen těžko uvěřitelný, je to tím, že je dnes 1. dubna a vy jste se stali obětí našeho letošního aprílového žertu. Apple měl šanci koupit společnost Tesla již v roce 2018, ovšem jak později potvrdil přímo Elon Musk, rozhodl se Tim Cook jednání o možné akvizici neúčastnit a nabídku předem odsoudil k neúspěchu. Uvidíme tedy, zda Apple skutečně přijde se svou vlastní alternativou a nabídne světu Apple Car nebo je to zkrátka jen oblast, které se nechce věnovat.