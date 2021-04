Active+ Halo Smart Mask: První rouška na světě, která data o tom, co a jak dýcháte posílá do vašeho iPhone

Pamatujete si na hraní videoher jako Stalker nebo Metro 2033, kde jednou z nutností pro přežití bylo pravidelně měnit filtry v plynové masce? Na skutečnost, že je filtr nutné vyměnit pak upozorňoval indikátor stavu filtru zobrazený v rámci hry. Tak přesně takto si můžete nyní připadat i ve skutečném životě, jen místo HUD zobrazení vám notifikace o nutnosti vyměnit filtr, včetně zbývajícího času na výměnu dorazí na váš iPhone. Stačí k tomu jediné – místo klasické roušky sáhnout po roušce s názvem Active+ Halo Smart Mask, což je první smart rouška na světě. Jedná se o klasickou textilní obličejovou masku s vyměnitelnými vnitřními filtry, která má inteligentní ventil, jenž detekuje množství zajímavých dat nejen o samotné filtru, ale také vašem dýchání.

Jakmile si nasadíte Halo Smart Mask, začne senzor okamžitě detekovat vaše dýchání a informace o něm posílá přes Bluetooth přímo do iPhone. Kdybyste náhodou nevěděli, zda zrovna dýcháte rychle nebo pomalu, žádný problém, od toho se ani nemusíte dívat na samotný displej telefonu, ventil totiž kromě sbírání dat také svítí a pomocí několika různých barev indikuje dechovou frekvenci. V rámci toho, co ventil odesílá do aplikace, která je mimochodem synchronizována s Apple HealthKit, tedy s aplikací Zdraví, můžete sledovat skutečně zajímavá data. Zjistíte jak je na tom vzduch, který aktuálně dýcháte, co se pylového a prachového znečištění týká, kolik hodin ještě zbývá vašemu filtru, než jej budete muset vyměnit. Vidíte také to, jak dlouho již filtr používáte a kolik nádechů jste přes něj udělali. Nechybí pak ani to nejzajímavější a to je měření nádechů a výdechů při jednotlivých aktivitách jako je chůze, běh nebo jízda na kole, které maska automaticky rozpozná.

Zcela upřímně vše, co je popsáno výše, dělají moje Garmin Marq Driver a věřím, že i řada dalších hodinek nebo smart náramků na trhu. Jediný rozdíl je v tom, že zde je integrován senzor přímo do masky a kromě informací o počtu nádechů a dalších věcí, které umí snímat i hodinky pomocí senzoru, jenž zaznamenává průtok krve ve vašem zápěstí, dokáže Halo Smart Mask zachytit také škodlivost ovzduší a stav, v jakém je filtr v samotné masce. Ovšem masky, roušky nebo respirátory stejně v dnešní době musíme nosit téměř kamkoli a pokud vám nevadí investovat 149 € a další eura od měnitelných filtrů, pak je Active+ Halo Smart Mask vychytávkou právě pro vás.

Samotný filtr vydrží 40 hodin dýchání s tím, že textilní masku je možné prát v pračce díky možnosti odpojit elektronickou měřící část. Vše by navíc mělo být vyrobeno z materiálů, které nedráždí kůži, mělo by dojít k filtraci 99,9 % bakterií a virů a maska je voděodolná i v případě, kdy zmoknete a nemáte možnost odpojit ventil. Náhradní filtry pak stojí 24 € za balení ,ve kterém najdete 4 kusy, tedy 160 hodin „zdravého“ dýchání.