5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (1. 4. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Napadlo vás někdy, jestli třeba po tom, co odejdete na chvíli od vašeho Macu, k němu někdo nejde a nepokouší se s ním pracovat? Odpověď na tuto otázku vám dokáže poskytnout aplikace OnCue, která funguje jakožto bezpečnostní systém reagující na pohyb. Jakmile program prostřednictvím FaceTime kamery zaznamená pohyb, automaticky aktivuje nahrávání.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže by se vám hodila nějaká aplikace, která by vám umožnila v momentě zkracovat videa, případně z nich pouze vystřihovat určité části, tak by vám určitě neměla uniknout dnešní nabídka na Any Video Clipper – Trim & Cut. Tento nástroj si totiž poradí přesně se zmiňovanými úlohami, přičemž dokáže pracovat se všemi dnes nejpoužívanějšími formáty.

Původní cena: 229 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Audio Converter Pro si dokáže poradit s převáděním audio souborů napříč nejrůznějšími formáty. Obrovskou výhodou je, že si nástroj dokáže taktéž poradit s exportem zvuku i v případě videí, díky čemuž s nimi nadále můžete pracovat jako s audiem.

Původní cena: 249 Kč (179 Kč)

Zakoupením aplikace My Koi si přijdete na parádní oddechovou hru, u které můžete skvělým způsobem relaxovat. Vaším jediným úkolem totiž bude, abyste se postarali o vaše akvárium. Přesně proto budete jednotlivé rybičky pojmenovávat, krmit je a sledovat, jak vám rostou před očima.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Takzvané MMORPG hry, ve kterých pracujete na svém hrdinovi v obrovském světě plném různých úkolů, nepřátel a ostatních hráčů, mají stále co nabídnout. Zlevnění se dnes navíc dočkal i oblíbený titul The Elder Scrolls Online, ve kterém se podíváte do legendární říše Tamriel, kde můžete počítat s desítkami hodin zábavy. Hra navíc nevyžaduje žádné předplatné.