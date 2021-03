Těžit kryptoměny lze i na Nintendu Gameboy z roku 1989

Jak lze vidět i například z kurzu Bitcoinu, kryptoměny stále více získávají na relevanci. Kdekdo se je snaží těžit a i to je důvodem, proč hráče sužuje tak enormní nedostatek grafických karet od Nvidie. Tak či onak, těžit kryptoměny můžete téměř na čemkoli, co je připojeno k internetu. Problémem může být rychlost těžby, která se zpravidla ani neoplatí. Skvělou demonstraci faktu, že těžit kryptoměny můžete i stylově, ukázali autoři youtubového kanálu Stacksmashing, kteří pro tyto účely využili Game Boy od společnosti Nintendo z roku 1989.

Jak uvádíme výše, potřebou je připojení k internetu, což pochopitelně herní konzole z roku 1989 nemůže nabídnout. K tomuto zařízení je ovšem možné síťově připojit druhý Game Boy, který ovšem autoři vyměnili za Raspberry Pi Pico, jenž byl připojený k internetu a data přenášel do Game Boye. Samozřejmě je jasné, že vzhledem k procesoru o taktu 4,19 MHz byste se žádného výdělku nedočkali. Konzole totiž těžila rychlostí 0,8 hashů za sekundu. Jen pro srovnání se hodí uvést, že těžba dnes u nejmodernějších zařízení probíhá rychlostí 100 Th/s. Vytěžit bitcoin by tak za pomoci Game Boye trvalo několik trilionů let. Video autorů a jejich husarského kousku s více než 30 let starou herní konzolí můžete vidět pod odstavcem.