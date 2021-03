Do Hearthstonu na iPhonech vychází nové rozšíření Forged in the Barrens

Máme skvělé zprávy pro všechny hráče oblíbeného Hearthstonu. Již nyní je ve hře k dispozici netrpělivě očekávané rozšíření Forged in the Barrens. To s sebou kromě 135 zcela nových karet přináší i řadu dalších zásadních změn. Forged in the Barrens je první sadou vydanou v novém roce, s jejím příchodem tak z formátu Standard odrotuje trojice nejstarších rozšíření. Na takovou změnu jsou ale dlouholetí hráči už jistě navyklí. Sada představí novou herní mechaniku Frenzy, která se aktivuje vždy, když je váš minion poprvé zraněn. Dále přinese rozdělování kouzel do jednotlivých magických škol, tak jak to můžete znát například z MMO World of Warcraft. Rozšíření navíc představí nové legendární miniony, žoldáky, se kterými se budete setkávat ve hře po celý letošní rok.

Velkou úpravou ale společně s vydáním Forged in the Barrens prochází i Core Set. Základní sada hry, která je v ní dispozici již od samotného vydání v roce 2014, už nezvládala konkurovat nově vydaným rozšířením. Vývojáři se tak rozhodli pro její masivní úpravu, kdy některé starší karty posílili a některé zcela nové přidali. Mělo by tak jít o vstřícný krok zejména směrem k začátečníkům a navrativším se hráčům, kteří budou mít karet z této sady zřejmě nejvíc. Forged in the Barrens tak představuje další příval novinek do v minulosti lehce stagnujícího Hearthstonu. Pokud byste se sami chtěli přesvědčit o tom, jak hra nyní vypadá, můžete ji zdarma stahovat z App Storu.