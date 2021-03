Apple v tichosti vylepšil své mapy, usnadní vám cestování letadlem

Přestože není v dnešní době cestování ani zdaleka v takovém rozkvětu jako tomu bylo ještě zhruba před rokem a čtvrt, rozhodně neplatí, že by se mezinárodní turismus úplně kvůli pandemii koronaviru zastavil. Mnohé turisty oblíbené země totiž zvládají boj s koronavirem na výbornou, díky čemuž je tak riziko nákazy při jejich návštěvě poměrně malé. Aby navíc bylo cestování v dnešní době ještě bezpečnější a zároveň pohodlnější, rozhodl se nyní Apple v tichosti vylepšit svou mapovou aplikaci.

Do aplikace Apple Mapy byly konkrétně do profilů letišť po celém světě přidány pokyny týkající se koronaviru a toho, jak provoz daného letiště ovlivňuje – tedy například tak, že je kvůli němu na něm nutné dodržovat rozestupy a nosit roušky či jiná bezpečnostní opatření. Nová koronavirová upozornění se nicméně zobrazují jen u letišť zapojených do projektu Mezinárodní rady letišť s názvem Health Measures Portal. Ten je naprosto bezplatný a po vstupu do něj jsou z něj do Apple Maps zaslána všechna důležitá data týkající se opatření.

Fotogalerie Apple Maps letiste 1 Apple Maps letiste 2 Vstoupit do galerie

Zatímco tuzemská letiště zatím na svém profilu v Apple Maps informace o koronavirových opatřeních nezobrazují, například letiště Vídeň vás o všem v aplikaci informuje a nabídne vám zároveň i proklik na svou webovou mikrostránku, kde jsou všechna opatření popsána detailněji. Pokud se tedy chystáte letecky cestovat, na tuto vychytávku si určitě vzpomeňte. Může vám totiž vaší cestu solidně usnadnit.