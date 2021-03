Apple prozradil, kdy oznámí své finanční výsledky za první čtvrtletí letoška

Pokud jste fanoušky Applu a zajímáte se i o jeho finanční stránku, zapište si do kalendáře datum 28. dubna. V tento den nám totiž Apple večer prozradí finanční výsledky za první čtvrtletí letošního kalendářního roku V předešlém kvartálu se Applu velmi dařilo a to i navzdory pandemii koronaviru. Zda se mu podařilo na úspěchy navázat i nyní je však otázkou.

Prakticky od začátku loňského roku se ve světě nemluví o ničem jiném než o pandemii koronaviru, která výrazně zkomplikovala i podnikání Applu. Prodeje iPhonů, ale i jiných Apple produktů však byly i navzdory tomu v předešlém čtvrtletí skutečně dobré. Je však potřeba brát v potaz to, že na začátku pandemie se lidé zásobovali elektronikou kvůli nástupu na home office, což už nyní tak úplně pravda nebude. Applu navíc nehraje do karet ani to, že se nemůže opřít o žádné nákupní období typu Vánoce, ale ani o nově představené produkty – za první tři měsíce letoška totiž světu neukázal bohužel zhola nic. V prodejích se tedy musel v Q1 opírat jen o produkty z loňska, což mu mohlo, ale také nemuselo fungovat.

Kromě finančních výsledků by mohl teoreticky Apple nastínit při hovoru s investory i své hardwarové a softwarové plány pro budoucí měsíce. Je sice pravdou, že své vize si Apple zpravidla drží pod pokličkou, nicméně vzhledem k nynější situaci je více než jisté, že alespoň určité obrysy budoucnosti budou od něj investoři vyžadovat. Co vše bude ochoten poodhalit nicméně ukáže až 28. dubna.