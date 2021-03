Apple přemýšlí, že udělá z iPhonů po vzoru Maců Pro struhadlo

Vzhled Macu Pro z roku 2019 a potažmo i zad Pro Display XDR lze označit za jeden z nejkontroverznějších za poslední roky – tedy minimálně z hlediska Apple produktů. Zatímco někteří jablíčkáři souměrně se překrývající kruhy sloužící pro odvod tepla milují a označují za designové mistrovské dílo, jiné je naopak kritizují a přirovnávají je například ke struhadlům na sýr. Právě druhou skupinu zcela určitě nepotěší nový patent, který si Apple zaregistroval v souvislosti s iPhony. Ten totiž naznačuje, že by dostal “struhadlový” design rád zřejmě i na ně.

Nové patentové přihlášky pojednávající o “struhadlovém” designu budoucích iPhonů se objevily v databázích amerického úřadu pro patenty a ochranné známky a to hned v několika typech. Materiál s otvory by totiž mohl být využit jak na vnitřní “kostru” telefonu, tak i pro vnější rámeček či záda, kdy by plnil stejně jako v případě Maců Pro funkci odvětrávání nebo chcete-li odvodu tepla. To sice v současnosti Apple přespříliš řešit nemusí, jelikož jsou jeho mobilní procesory z hlediska zahřívání stále relativně bezproblémové, do budoucna však může narazit na pomyslný vrchol tepelné únosnosti a odvod tepla tak začne řešit i zde. Je nicméně otázkou, jak by v takovém případě zajistil Apple voděodolnost telefonů a ve výsledku i čistotu průduchů, která by byla pro správný odvod tepla klíčová. Je totiž jasné, že neustálým používáním telefonu v ruce by se otvory zanášely drobnými nečistotami, což by mělo následně na jejich funkčnost vliv. U Macu tohle řešit přitom nemusí vzhledem k povaze produktů vůbec.

Ačkoliv působ alespoň z patentových přihlášek celý koncept odvětraného iPhonu velmi zajímavě a svým způsobem i designově hezky, je potřeba mít na paměti, že se stále jedná o pouhý patent odhalující de facto jen určitou myšlenku a nikoliv plány Applu. To jinými slovy znamená, že se realizace produktu zachyceného na nákresech nemusíme dočkat nikdy a upřímně je vcelku pravděpodobné, že se i tak stane. Naprostá většina patentů Applu se totiž realizace nikdy nedočká.