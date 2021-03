7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (31. 3. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Quill – Todo list vám dokáže posloužit pro zapisování nejrůznějších úkolů. Samotné zapisování a plánování je totiž zaručeným klíčem k produktivitě, díky čemuž máte povinnosti přehledně na jednom místě a nestane se vám, že byste na něco zapomněli. Další výhodou je, že jednotlivé záznamy můžete zapisovat i se zamčeným telefonem/tabletem prostřednictvím widgetu.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Pokud máte ve svém iPhonu či iPadu fotky a videa, u kterých si nepřejete, aby se k nim někdo dostal, tak byste určitě neměli promeškat dnešní akci na aplikaci Safety Photo+Video Pro. Tento nástroj totiž tyto soubory dokáže uzamknout, díky čemuž se k nim dokážete dostat pouze po zadání hesla či autentizaci prostřednictvím Face/Touch ID.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace Reflexes – Activities at Home můžete vcelku jednoduše a rychle otestovat vaše reflexy, a to přímo v domácím prostředí. Program mimo zmiňovaného testování vás navíc dokáže v reflexech a jejich rychlosti skvěle procvičit, díky čemuž se můžete postupně zlepšovat.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jestliže se řadíte mezi fanoušky akčních her, ve kterých bojujete přímo ve vesmíru s vaší kosmickou lodí, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní akci na Starship Battle 3D. Vaším úkolem bude konkrétně si podmanit celý vesmír a vypořádat se s nejrůznějšími protivníky. Hra funguje v on-line režimu, kdy se budete utkávat s ostatními hráči.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Máte rádi starší fotografie, které v sobě skrývají své osobité kouzlo, a to především díky ne tak pestrým barvám? Pokud ano, tak by vás mohla zaujmout aplikace Recolla. Její vývojáři totiž bedlivě analyzovali fotografie z 19. století, díky čemuž vytvořili sérii parádních filtrů. S jejich pomocí tak můžete proměnit i vaše snímky do této retro podoby.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fanoušky starých RPG titulů by mohla potěšit dnešní sleva na parádní hru Lootbox RPG. V této hře se totiž zhostíte role hrdiny, který se vydá na průzkum dávno zapomenutých žalářů, kde se pochopitelně setká s notnou dávkou nebezpečí a hordami nepřátel. Dokážete si s nimi poradit?

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Stažením aplikace It’s About Time! získáte vcelku praktickou a jednoduchou aplikaci s jediným účelem. Tento nástroj totiž konkrétně dokáže váš iPhone, iPad či dokonce Apple TV proměnit v praktické hodiny, díky čemuž budete mít čas v perfektní podobě vždy na očích.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)