Vývoj nového ovladače pro Apple TV potvrzen dalším zdrojem

Nevyhovuje vám současná verze ovladače Siri Remote pro Apple TV? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Spekulace o vývoji nové verze tohoto ovladače, která by měla být uživatelsky daleko přívětivější než ta nynější, totiž dnes v noci potvrdily další zdroje. Je proto prakticky jisté, že se jej v následujících měsících dočkáme.

Fotogalerie Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička AppleTV nahled Apple TV 4K +3 Fotek Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Vstoupit do galerie

S potvrzením vývoje ovladače přispěchal dnes v noci portál 9to5mac, jehož zdroje se v minulosti ukázaly jako jedny z nejpřesnějších. Ty tentokrát prozradily, že ovladač nese kódové označení B519 a od nynější verze by se měl vzdálit relativně dost. V čem přesně to bude sice bohužel neprozradily, z předešlých týdnů ale víme, že by se měly dočkat přepracování jak tlačítka, tak dotyková ploška, která je pro mnohé hlavním kamenem úrazu. Kromě přesnějších technických specifikací pak bohužel zatím nevíme ani to, zda bude ovladač kompatibilní i s nyní prodávanými Apple TV, či zda bude exkluzivitou pro novou generaci Apple TV. Na té totiž také Apple již dlouho horlivě pracuje a právě letos by jí měl ukázat.

V tuto chvíli sice nelze se stoprocentní jistotou říci, kdy by mohlo k odhalení ovladače i televize dojít, v minulosti však Apple ukazoval tento produkt na podzim. Mnozí jablíčkáři proto očekávají stejný scénář i letos s tím, jelikož by tak byl Apple schopný plnou silou zasáhnout nadcházející vánoční šílenství.