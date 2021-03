Hry od Nintendo pro iPhone: 4 skvělé kousky, kterými si můžete zpříjemnit (nejen) začínající jaro

Společnost Nintendo je víc než jen součást herní historie. Vznik značky je datován už k roku 1889, kdy začala vyrábět hrací karty. Až později se tak přeorientovala k firmě vyvíjející vlastní herní systémy a hry pro ně. Každý zná konzole Game Boy nebo Nintendo DS, stejně tak každý zná slavné herní série Donkey Kong, The Legend of Zelda, Super Mario nebo i Pokémony. Čistokrevné Nintendo hry v App Store ale naleznete jen čtyři.

Super Mario Run

Nintendo dlouho nechtělo vydávat své hry na mobilní platformy. Bylo to z toho důvodu, že si nechtělo kanibalizovat své herní konzole. Pořád spoléhalo, že lidi investují spíše do nich, aby si mohli zahrát tituly s jejich oblíbenými hrdiny. Nakonec ale obrátilo, protože pochopilo, že to není ta správná cesta. Jako první titul, který tak na platformě iOS pod hlavičkou Nintenda vyšel, byl právě Super Mario Run. Tato extrémně jednoduchá arkáda samozřejmě vychází z původního příběhu, přidává ale množství režimů, a především ovládání jedním prstem. Vyjma procházení úrovní tu můžete stavět i své vlastní „houbové“ království. Pro fanoušky jasná nutnost, pro ostatní příjemná kratochvíle, která je ale bohužel brzy omrzí.

Mario Kart Tour

Jedná se o arkádové závody, ve kterých můžete ovládat širokou paletu charakterů světa Nintendo. Ovládání hry je velice jednoduché, smyslem pak samozřejmě je dojet do cíle jako první. Zápolit můžete nejen s umělou inteligencí, ale díky multiplayeru i proti svým přátelům. Titul vás sice neurazí, ale bohužel nemá moc čím nadchnout. V App Store rozhodně najdete lepší závodní hry.

Animal Crossing : Pocket Camp

Zde jde o budovatelskou hru, ve které vytváříte svůj vlastní kemp. Na výběr je více než 1 000 kusů nábytku, 300 kusů oblečení a doplňků, více než 100 zvířecích charakterů a další obsah samozřejmě stále přibývá. Jedná se o milou a nenásilnou hru, která se bude líbit zejména mladším hráčům, potřebný relax v ní ale najde každý, protože jde o poměrně komplexní a rozsáhlé dílo, které má co nabídnout.

Fire Emblem Heroes

Jde o herní sérii Nintenda, které je již více jak 25 let. Ujmete se zde party dobrodruhů, se kterou se vydáte zachránit jedno království. Jedná se o tahovou RPG strategii, ve které musíte ideálně vyvážit schopnosti svých hrdinů tak, abyste byli schopni porazit své nepřátele. Díky více jak 1 300 úrovním si piště, že vás titul pobaví na opravdu dlouhou dobu. Nicméně díky celému konceptu titulu u něho určitě chvíli vydržíte, protože pro zkušenějšího hráče se jedná o nejlepší počin studia v App Store.

