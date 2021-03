Do Google Maps míří řada skvělých novinek, které mají zpříjemnit jejich využívání

Google Maps jsou bezesporu nejoblíbenějšími mapovými podklady světa se stovkami milionů uživatelů. Google se navíc s jejich nynější úrovní nespokojí, ale snaží se jí neustále povznést na vyšší a vyšší úroveň novinkami, které jejich celkovou využitelnost zlepší. Spoustu novinek pro ně představil i dnes a my se v následujících řádcích podíváme na to, o co vše konkrétně jde.

Live View uvnitř budov

Funkce Live View dokáže nyní prostřednictvím rozšířené reality a Street View snímků usnadnit orientaci i uvnitř budov – například v místech, kde lidé indoor navigaci uvítají nejčastěji – na letištích, nádražích a v nákupních centrech. Stačí pouhých pár kliknutí a aplikace uživatele bezpečně dovede k nejbližším výtahům, toaletám, odletové bráně nebo požadovanému obchodu. Nová funkce bude pro operační systémy Android i iOS dostupná zpočátku ve vybraných nákupních centrech ve Spojených státech. V následujících měsících bude fungovat i na letištích, nákupních centrech a nádražích v Tokiu a Curychu.

Předpověď počasí a kvality ovzduší

Nové vrstvy s aktuálním stavem i předpovědí počasí a kvality ovzduší pomohou uživatelům naplánovat si aktivity venku. V Mapách Google budou k dispozici informace o aktuálních povětrnostních podmínkách a kvalitě vzduchu všude v blízkosti stanic pro měření kvality ovzduší. Nová funkce začne postupně fungovat na operačních systémech Android a iOS v následujících měsících. Vrstva s předpovědí počasí bude dostupná uživatelům po celém světě. Vrstva kvality ovzduší bude jako první k dispozici uživatelům v Austrálii, Indii a USA. Další země budou přibývat.

Zdroj: Google

Ekologičtější trasy v navigaci

Pokud se předpokládaný čas dojezdu nebude nijak významně lišit od alternativních tras, Mapy Google od nynějška automaticky doporučí trasu s nižší uhlíkovou stopou. V případě, že bude ekologická trasa výrazně časově náročnější, dají Mapy uživateli na vybranou mezi trasou šetrnější a trasou rychlejší. Tato funkce bude dostupná pro operační systémy Android a iOS již během letošního roku.

Zdroj: Google

Upozornění na nízkoemisní zóny v evropských městech

Mapy Google uživatele upozorní, pokud se chystají vjet vozidlem do nízkoemisní zóny. Díky této funkci uživatelé rychle zjistí, zda touto oblastí daným automobilem mohou projet, či zda je potřeba zvolit alternativní trasu nebo způsob dopravy. Funkce bude dostupná pro operační systémy Android a iOS v Německu, Nizozemsku, Francii, Španělsku a Velké Británii a to od letošního června.

Vylepšená navigace v Mapách

Nová funkce v Mapách Google usnadní navigaci z místa na místo při současném zohlednění ekologie a udržitelnosti. Porovnávat bude nově všechny možné trasy a způsoby dopravy – včetně jízdy na kole, veřejné dopravy nebo chůze a to bez přepínání mezi okny. Uživateli přednostně nabídne cestu, která by pro něj měla být nejzajímavější. Funkce bude dostupná pro systémy Android a iOS během následujících měsíců.