Apple má v plánu další procesorovou revoluci, do iPhonů i Maců chce již brzy 4nm čipy

Již na příští rok má Apple připravenou další solidní procesorovou revoluci. Podle zdrojů portálu DigiTimes se mu totiž podařilo s jeho dlouhodobým dodavatelem procesorů, tchajwanskou společností TSMC, domluvit výrobu 4nm čipsetů, kterými by rád osadil své budoucí produkty již příští rok.

Výroba 4nm čipsetů, které nahradí stávající 5nm, oproti kterým mají být výkonnější a zároveň energeticky úspornější, by měla ve fabrikách TSMC začít už na konci letošního roku s tím, že na začátku roku příštího bychom se měli dočkat prvních jablečných vlaštovek osazených právě 4nm čipsety. Poměrně zajímavé je nicméně to, že by se mělo jednat o Macy a 4nm čipsety by tedy byly jakousi novou iterací nynějších 5nm M1 a chystaných M1X. Na podzim by pak 4nm čipsety Apple nasadil i u iPhonů a tedy čipů řady A.

Je otázkou, jak velký výkonnostní i energetický skok mezi nynějšími 5nm čipy a budoucími 4nm čipy bude. V minulosti s sebou však každý přechod ze staré na novou výrobní technologii přinesl rozdíl v řádu mnohdy i vyšších desítek procent, takže by nebylo překvapivé, kdybychom se něčeho podobného dočkali i tentokrát. Nicméně i kdybychom se dočkali jen nárůstu v řádu procent, v dnešní moderní době se bude dát hovořit o úspěchu. Na další detaily o projektech si nicméně budeme muset ještě počkat.