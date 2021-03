7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (30. 3. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Plánování je bezesporu hlavním klíčem k lepší produktivitě a snadnější práci. V tomto směru by se vám mohla hodit praktická aplikace Firetask Pro – Task Manager, s jejíž pomocí si můžete všechny vaše nadcházející povinnosti úžasně rozplánovat a mít tak nad nimi parádní přehled. Program je zároveň vybaven i kanban tabulkou a rozhodně doporučujeme, abyste si prošli přiloženou galerii.

Původní cena: 349 Kč (149 Kč)

S pomocí aplikace Qlone 3D Scanner for EDU můžete velice snadno a rychle skenovat nejrůznější objekty z vašeho okolí. Tento nástroj dokáže zmiňovaný objekt přenést do 3D podoby a případně za pomocí rozšířené reality (AR) je promítnou zpět do vašeho okolí. Jedná se o program především pro studijní účely s rozsáhlými možnostmi.

Původní cena: 499 Kč (349 Kč)

Díky aplikaci Teeth Brush Timer & Alarm už nikdy nezapomenete na to, že si máte vyčistit zuby. Tento nástroj vám dokáže poskytnout řadu zajímavých tipů formou audia, každý den vám bude připomínat zmiňované čištění a zároveň monitoruje, zdali svému chrupu dopřáváte adekvátní péči.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace Insta Save – Photo Downloader si dokáže poměrně snadno poradit se stahováním fotografií a videí ze sociální sítě Instagram. Tyto zmiňované soubory si následně můžete uložit přímo do vašeho iPhonu či iPadu a případně je rovnou sdílet s přáteli. Jednoduše stačí zkopírovat odkaz k příspěvku, vložit jej do aplikace a o zbytek se postará nástroj za vás.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějakou vhodnou alternativu k nativní aplikaci Diktafon, tak byste rozhodně neměli přehlédnout AVR X PRO – Voice Recorder. Tento nástroj si dokáže poradit s nahráváním audio stop ve formátech MP3, WAV, M4A, které následně dokáže perfektně kategorizovat. Navíc si můžete zvolit i frekvenci nahrávání. Program je k dostání i na Apple Watch.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Pokud místo nativních Poznámek používáte program Evernote, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci FastEver 3. Tento nástroj vám totiž umožní si vytvářet jednotlivé poznámky do Evernote podstatně rychleji, kdy navíc můžete pracovat s datem, různými funkcemi a podobně.

Původní cena: 149 Kč (79 Kč)

Operační systém iOS 14 s sebou přinesl parádní novinku v podobě widgetů, které od vydání této verze můžeme umístit kdekoliv na plochu. Toho využili i vývojáři aplikace Photobox Widget. Tento nástroj totiž dokáže posloužit jakožto fotorámeček přímo na ploše, kdy si jednoduše stačí zvolit danou fotografii a ozdobit si s ní zmiňovanou plochu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)