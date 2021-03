Nový bezdrátový gamepad EVOLVEO Ptero 4PS s podporou napříč platformami

Tisková zpráva: EVOLVEO přináší novinku do své produktové řady Ptero Gaming, která je určena herní komunitě, a představuje univerzální gamepad EVOLVEO Ptero 4PS. Mezi přednost tohoto gamepadu patří bezdrátové připojení, spolupráce napříč platformami, sluchátkový výstup i reproduktor a duální vibrace pro vyšší zážitek ze hry. EVOLVEO Ptero 4PS podporuje nejen PlayStation 4, ale také hru na PC pod Windows nebo na mobilních zařízeních s operačním systémem iOS nebo Android včetně Android boxů.

Zdroj: EVOLVEO

Bezdrátové připojení zajišťuje technologie Bluetooth, gamepad EVOLVEO Ptero 4PS je možné také připojit pomocí microUSB konektoru. Součástí sady je i odnímatelný držák mobilního telefonu, který umožní hraní her na chytrém telefonu do velikosti displeje 6,9″ a šířky 8 cm. Gamepad v ergonomickém herním designu je bohatě vybaven ovládacími prvky s klasickým rozvržením tlačítek a s dvojicí přesných joysticků. Má čtyři zadní tlačítka a další čtyři funkční tlačítka vpředu. Pro hraní her na PS4 je gamepad vybaven také touchpadem. Dále je gamepad vybaven efektním RGB podsvícením pro indikaci zapnutých vybraných funkcí. Vysokokapacitní Li-Ion akumulátor 600 mAh se nabíjí pomocí USB kabelu.

Gamepad EVOLVEO Ptero 4PS je plně kompatibilní s Windows 10 a také s Android 10 a vyšší, což umožňuje hrát například aktuální kompatibilní herní tituly jako jsou Asphalt 8: Airbourne, Assassin’s Creed Identity, Badland, Bike Mania – Racing Game, COD, Dead Trigger, Dead Trigger 2, Dragon Fly Full, Metal Slug nebo Skateboard Party 2.

Fotogalerie EVOLVEO Ptero 4PS 1 EVOLVEO Ptero 4PS 2 EVOLVEO Ptero 4PS 3 EVOLVEO Ptero 4PS 4 +2 Fotek EVOLVEO Ptero 4PS 5 Vstoupit do galerie

Kompatibilita s iOS 13 a vyšší umožňuje pomocí gamepadu EVOLVEO Ptero 4PS hrát mimo jiné Grid & Real Racing 3, Evoland 2, Asphalt 8, Monster Hunter Unite, Modern Combat 5, Death Road to Canada, Galaxy on Fire 2, Bastion, Wayward Souls, Inside, Neon Chrome nebo GTA: San Andreas.

Dostupnost a cena

Bezdrátový gamepad EVOLVEO Ptero 4PS je dostupný prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců. Doporučená koncová cena je 1 149 Kč včetně DPH.

Zdroj: EVOLVEO

Specifikace:

odnímatelný držák mobilního telefonu

vhodné pro smartphony do 6,9″ a 8 cm šířky

ergonomický komfortní design

široká kompatibilita a klasické rozvržení tlačítek

dvojice přesných joysticků

4 zadní tlačítka (L1/L2/R1/R2)

4 funkční tlačítka

automatické vypnutí šetří baterii

touchpad pro ovládání her na PS4

reproduktor

3,5mm jack výstup

vysokokapacitní Li-Ion akumulátor 600 mAh

nabíjení pomocí USB kabelu

podpora operačních systémů: Android 10 a vyšší, iOS 13 a vyšší, Windows 10 a vyšší

Produktová řada EVOLVEO Ptero Gaming je součástí série profesionálního herního příslušenství. Toto příslušenství je navrženo ve spolupráci s profesionálními hráči a splňuje nejpřísnější kritéria herní komunity. Klade důraz na rychlost, přesnost a pohodlí uživatele. Kvalitní materiál nabízí vysokou odolnost a dlouhou životnost i při náročném používání.

Bližší informace naleznete zde