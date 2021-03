5 tipů pro OneDrive na iPhonu, díky kterým (možná) opustíte iCloud 

Apple a jeho iCloud je sice přímo integrovaný do jeho operačních systémů, to vám ale nebrání v tom vyměnit jej za nějakou alternativu, kterých App Store nabízí požehnaně. Jednou z nich je i služba Microsoftu, která rozhodně má co nabídnout. Konkrétně těchto 5 tipů pro OneDrive vás utvrdí v tom, že existuje i lepší alternativa k řešení cloudových služeb.

1. Nahrávání z fotoaparátu

Pokud si myslíte, že iCloud boduje zálohováním fotografií do virtuálního prostoru, tak tomu tak rozhodně není. OneDrive to umí také. Stačí k tomu jít do Nastavení, kde zvolíte nabídku Nahrávání z fotoaparátu a určíte si chování funkce. Ta se ale přece jen trochu liší. iCloud automaticky odesílá obsah na cloud, přičemž v galerii jej jen zobrazuje, i když tam fyzicky není. OneDrive dělá kopie, takže fotografie je jak ve vašich Fotkách, tak na cloudu Microsoftu. Právě toto řešení ale může mnohým vyhovovat více.

2. Dokumenty

Apple má Pages, Numbers, Keynote, Microsoft má Word, Excel a PowerPoint. Všechny tyto editory mají něco do sebe, a ty Applu rozhodně nejsou špatné. Jejich problém je ale v kompatibilitě. Do firmy, ve které se ucházíte o zaměstnání, asi CV v souboru .pages nepošlete, protože jednoduše nebudete vědět, jestli mají techniku na to jej otevřít. Soubor Wordu ale otevřou všude.

V tomto ohledu je OneDrive prohlížečem dokumentů Microsoftu, který je umí číst, sdílet, ukládat pro off-line čtení a dále s nimi různě pracuje. K editaci vás ale přesměruje do aplikace Office. Microsoft totiž upouští od nutnosti mít tři tituly, když stačí jeden, který si poradí se všemi jeho formáty. Benefitem je nejen úspora úložiště ale i to, že máte všechno potřebné na jednom místě.

3. Integrace do systému

Ať už chcete do OneDrive odeslat právě pořízenou fotografii, nebo uložit PDF soubor, který vám přišel e-mailem, není to sebemenší problém. Služba je totiž do systému kompletně integrována, takže vám jen postačí daný soubor otevřít, zvolit na něm ikonu sdílení a v roletě vyhledat OneDrive. Fotografie, video, dokument nebo cokoli jiného se vám do OneDrive automaticky uloží.

4. Sdílení čehokoli s kýmkoli

Ať už máte v rámci OneDrive na něm uloženo cokoli, můžete to sdílet s kýmkoli. Jedná se nejen o dokumenty, ale i fotografie, videa, hudbu, a to rovnou i se strukturou složek. Stačí k tomu klepnout na symbol tří teček a dát nabídku Sdílet. Můžete i nastavit práva, zda příjemce může obsah i editovat, nebo jej má jen k nahlížení. Pokud tedy chcete, můžete takto se svým pracovním týmem kolaborovat na jednom dokumentu, úpravě grafiky atd.

Záložka Sdílené se pak snaží udržovat v tom, co s kým sdílíte, pořádek. Najdete zde tak uživatele, se kterými spolupracujete, ale i ty soubory, které jste odeslali jen formou odkazu.

5. Skenování

Aplikace nabízí i rozhraní fotoaparátu. V něm můžete nejen fotit (bez jakýchkoli pokročilejších funkcí), ale i skenovat dokumenty, tabule, nebo vizitky. Výhoda tohoto řešení je samozřejmě nasnadě – nemusíte k tomu využívat jiný titul a obsah se vám automaticky uloží do cloudu, kde jej kdykoli najdete (to třeba i na základě přítomného vyhledávání).

