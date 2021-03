5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (22. 3. 2021 – 28. 3. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Hra s názvem Box it Up vás potěší skvělou hratelností a roztomilým grafickým designem. Tato zábavná akční puzzle hra má potenciál vás zabavit na dlouhé hodiny. Vaším úkolem v této hře bude co nejlépe a co nejrychleji zabalit všechny krabice – není to ale tak lehké, jak by se možná na první pohled mohlo zdát. Hru je možné hrát i bez internetového připojení.

Fotogalerie Box it Up 1 Box it Up 2 Box it Up 3 Box it Up 4 Vstoupit do galerie

Zajímáte se o současnou pop music? Pak si určitě musíte vyzkoušet aplikaci s názvem Song Pop – Guess the Song. Jak název napovídá, budete v rámci této hry hádat názvy populárních písní, a své výsledky můžete porovnat z dalšími hráči z celého světa. Ke hraní můžete vyzvat také své přátele a blízké, a spolu s tím, jak ve hře postupujete, odemykáte další zajíamvý obsah.

Fotogalerie Pop Song 1 Pop Song 2 Pop Song 3 Pop Song 4 Vstoupit do galerie

Zamilovali jste si přidávání widgetů na plochu svého iPhonu a stále ještě pátráte po aplikacích, které by vám v tomto směru pomohly? Můžete vyzkoušet například aplikaci s názvem Weather Widget – Colorful. Jedná se o nástroj, s jehož pomocí můžete na plochu svého smartphohu umístit skvěle vypadající a přehledné widgety s předpovědí počasí, které si navíc ve velké míře můžete přizpůsobit podle svého.

Fotogalerie Weather Widget 1 Weather Widget 2 Weather Widget 3 Weather Widget 4 Vstoupit do galerie

Hra s názvem Paper Fold je zdánlivě jednoduchá, stoprocentně vás ale zabaví a spolu s postupujícími úrovněmi dokáže také potrápit vaše mozkové závity. Vaším úkolem bude na displeji iPhonu skládat jednoduché papíry s obrázky, čím dále se ale dostanete, tím více bude stoupat náročnost celé hry.

Fotogalerie Paper Fold 1 Paper Fold 2 Paper Fold 3 Paper Fold 4 Vstoupit do galerie

Hra s názvem GT Manager jistě potěší všechny milovníky rychlých kol. Ve hře se stáváte manažerem závodního týmu, který musíte dovést k vítězství. Čeká vás řada nelehkých úkolů od shánění sponzorů i řidičů až po vymýšlení té správné strategie, která z vás udělá šampiony. Těšit se můžete na práci s automobily světoznámých značek i na jedinečnou atmosféru z prostředí automobilových závodů.