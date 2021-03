Recenze Bang & Olufsen Beoplay H95: Jaká je výroční edice prémiových bezdrátových sluchátek?

V dnešní recenzi se podíváme na vskutku prémiový a speciální model, kterým jsou bezdrátová sluchátka Bang & Olufsen Beoplay H95, které společnost vydala v rámci oslav 95. narozenin značky. Pojďme se podívat, jak se jim tento výroční model povedl.

Specifikace

O zvukovou produkci se starají 40 mm dynamické měniče s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 22 kHz a citlivostí 101,5 dB a impedancí 12 Ohmů. O bezdrátový přenos se pak stará Bluetooth 5.1, do sluchátek je však možné zapojit i klasický audio kabel. V bezdrátovém režimu sluchátka nabídnou výdrž až 38 hodin při zapnutém režimu potlačení okolního hluku a až 50 hodin při jeho vypnutí. Baterie o kapacitě 1110 mAh se pak nabije (skrze USB-C kabel) do plna zhruba za dvě hodiny. Sluchátka se mohou dále pochlubit podporou audio kodeků SBC, AAC a aptX™ Adaptive, nabídnou integraci hlasové asistentky s podporou pro Siri, celkem 4 mikrofony pro snímání hlasu, další 4 pro zajištění správného fungování ANC a funkci Multipoint, která umožní ke sluchátkům zároveň připojit až dvě zařízení. V luxusním balení kromě sluchátek najdeme hliníkový transportní obal, audio a nabíjecí kabel, adaptér do letadla a čistící hadřík z mikrovlákna. Sluchátka váží 323 gramů a jsou k dispozici ve stříbrném, černém a zlatém barevném provedení.

Provedení

Sluchátka už na první pohled působí velice kvalitním, až luxusním dojmem. Rám a mušle jsou z broušeného hliníku, hlavový most je polstrovaný látkou s koženým lemem, jediné co je na první pohled plastové jsou ozvučnice na mušlích. Boky mušlí zdobí broušený hliníkový dekor s kruhovou texturou a laserem vypáleným logem B&O. Vše je perfektně slícované, styčné plochy a namáhaná místa (zejména v ohybech) jsou bytelná, polstrování hlavového mostu a náušníků je více než dostatečné. Z hlediska dílenského zpracování a použitých materiálů zde není moc co vytknout. Kvalitně provedené jsou i přibalené kabely, které jsou silně opletené a působí také velmi bytelným dojmem.

Ergonomie a ovládání

Ergonomie je překvapivě dobrá s ohledem na to, o jak velká sluchátka v reálu jde. Polstrování je zcela dostatečné a ze sluchátek nebolí hlava ani po několikahodinovém poslechu. Sluchátka nikde netlačí (možná jsou spíše trochu volnější co se svíracího tlaku týče) a dobře se nosí. Ergonomie náušníků je velmi dobrá vlivem rozsáhlé možnosti aretace. To samé platí pro možnosti nastavení velikosti rámu. Sluchátka jsou spíše pro klidové použití. Vzhledem k jejich velikosti, váze a stabilitě může být i popoběhnutí potenciálně problematické. S otřesy způsobenými běžnou chůzí si však poradí bez sebemenšího problému.

Co se týče ovládání, sluchátka nabídnou buď ovládací prvky přímo na jejich těle, nebo doplňující ovládání prostřednictvím aplikace Bang&Olufsen, která zároveň slouží i jako knihovna návodů, tipů&triků a dalšího nastavení. V aplikaci je možné měnit nastavení hlasitosti, úroveň síly ANC či transparentního režimu či si volit a upravovat jednotlivé poslechové presety, které nabídnou svou specifickou formu ekvalizéru. Ovládací prvky na sluchátkách jako takových jsou pak velmi povedené. Na každé mušli se nachází velký otočný ovladač, který v jednom případě mění hlasitost, v tom druhém pak úroveň či sílu ANC/Transparency režimu. Poklepáním na pravý náušník zastupuje funkci play/pause, na boku levé mušle pak najdeme dedikované tlačítko pro hlasovou asistentku (Siri je podporována). Díky otočným ovladačům je manipulace se sluchátky a poslechem velice příjemná a ovládací prvky jako takové jsou skvěle provedené.

Zvuková kvalita

Po zvukové stránce také není sluchátkům moc co vytknout. V základním nastavení znějí krásně plně, živě a nabídnou velké množství detailů. Základní zvukový přednes je poměrně vyvážený, doprovodná aplikace Bang&Olufsen pak však nabídne široké možnosti zvukové individualizace. Jednak jsou zde přednastavené poslechové profily, které mění zvukovou charakteristiku, dále je možné si vytvořit své vlastní ve speciálním editoru, který slouží jako jakýsi přeskinovaný ekvalizér kdy na se na jedné ose nastavují basy, na té druhé výšky. Díky tomuto nastavení si tak zvukový profil může nastavit každý dle vlastních preferencí. Sluchátka jsou schopná se poprat s takřka jakýmkoliv nastavením. Subjektivně je jejich přednes velice povedený, dokáží solidně separovat jednotlivé frekvence, basy dokáží být silné, aniž by ovlivňovaly ostatní frekvence a obecně je poslech velmi příjemný.

Resumé

Sluchátka Bang&Olufsen Beoplay H95 nabídnou prvotřídní zpracování, skvělou zvukovou kvalitu a solidní příslušenství. Díky zvukové individualizaci, kterou nabízí doprovodná aplikace, by měly zvukově sedět takřka každému posluchači. Výborná výdrž a solidní ANC ještě podtrhují kvalitu tohoto exkluzivního modelu. Nemálo exkluzivní je také cena, ta by však fanoušky značky neměla příliš odradit.

Slevový kód

Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí můžeme třem z vás nabídnout na sluchátka Beoplay H95 exkluzivní slevu 5000 Kč. Stačí, když do pole pro slevový kód zadáte chciH95 a 5000 Kč bude z ceny sluchátek odečteno. Nakupovat ale musíte samozřejmě rychle. Jakmile se totiž kód vyčerpá, již jej možné uplatnit nebude.

Sluchátka můžete zakoupit zde