Jak zrcadlit Oktagon přes AirPlay na Apple TV nebo přímo do televize

Jako velcí fanoušci Oktagonu a v posledních měsících také jako mediální partneři této organizace MMA si chceme vysílání ze zápasů vychutnat v co největším pohodlí. Stejně jako řada z vás tak chceme zrcadlit obraz z iPhone, iPadu nebo počítače do Apple TV nebo přímo do televizoru pomocí AirPlay. Bohužel, stejně jako řada dalších uživatelů, i my jsme se setkávali s problémem, kdy se dal zrcadlit pouze zvuk, ale nejel obraz, nebo nešlo zrcadlení vůbec. Řešení, jak zrcadlit Oktagon přes AirPlay však existuje a je až triviálně jednoduché. Někteří uživatelé se totiž pokouší zrcadlit již samotnou obrazovku s webovou stránkou dříve, než spustí samotný přehrávač a v tom je právě problém, který způsobuje chybu v zrcadlení.

Stačí, když nejprve spustíte samotné přehrávání a objeví se přehrávač s obsahem a až poté spustíte na svém iPhone v landscape módu zrcadlení do Apple TV nebo televizoru. Pokud to uděláte až se spuštěným přehrávačem a s telefonem v landscape módu, pak by vše mělo fungovat na sto procent a neměl by se objevit žádný problém. Stejný postup je nutné zachovat i pro zrcadlení z počítače, kdy je opět nutné nejprve spustit samotné přehrávání a až následně zrcadlení.