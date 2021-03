Objednal si iPhone 7, místo něj mu došel stůl s jeho designem

Mnozí z nás již ví, že nakupovat „z druhé ruky“ se často nevyplácí. Pokud vidíte nabídku jablečného zařízení s podezřele nízkou cenou, zpravidla to neznamená, že prodávající nasadil cenu úmyslně nízko v úmyslu se onoho zařízení co nejdříve zbavit. Občas vám dojde prázdná krabice, nebo stará Nokia v originální krabičce od iPhonu. Opravdu kuriózním příběhem se ale může pochlubit muž z Thajska, kterému místo iPhonu 7 došel stůl.

Jeho příběh začíná tak, jak je výše popsáno. Zkrátka a dobře koupil za malý peníz iPhone 7. Jakmile k němu ale kurýr dorazil, nestačil se divit. Převzal totiž stůl, byť opravdu tvarem připomínající iPhone 7. Dotyčný nábytek je dílem společnosti 10 × 10 Korea a abychom společnosti nekřivdili, vypadá opravdu celkem působivě. Ovšem svými rozměry strčí do slotu na SIM kartu i ty největší z phabletů. Poslední věta není přirovnáním, jelikož stůl má opravdu místo slotu na „SIMku“ zabudovaný šuplík. O příběhu je příliš málo informací. Muž ovšem dodal, že za nepříjemné překvapení stojí spíše jeho nepozornost. Viděl levný iPhone 7, a tak jej bez rozmyslu objednal, aniž by si přečetl podrobnosti o kupovaném produktu. V galerii na boku odstavce můžete vidět, jak má stůl vypadat. Brali byste zvětšený iPhone 7 do své pracovny?