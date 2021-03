Na iPhony míří trojice her s Godzillou. První můžete stahovat už teď

Herní studio filmové produkční společnosti TOHO překvapivě ohlásilo ne jednu, ale rovnou tři nové mobilní hry s Godzillou. V den premiéry nového filmu Godzilla vs. Kong se tak zřejmě snaží přilákat ke značce co nejvíce pozornosti. Hry budou postupně vycházet v průběhu letošního roku a je potřeba dodat, že si tři projekty nejsou navzájem moc podobné. Všechny si sice vypůjčují legendární monstrum, k tématu ale každá přistupuje vlastním způsobem.

První z her je k dispozici na App Storu již nyní. V Run Godzilla budete vychovávat s pomocí vesničanů vlastní monstra. Poté co je připravíte na samostatný život, vypustíte je do světa, aby si dělala co si zamanou. Což bude asi většinou souviset se srovnáváním lidských měst se zemí. Prvním vychovaným monstrem ale hra nekončí. Budete se starat o celé generace, jež si budou v průběhu času mezi sebou předávat geny. Je tak dobré dávat si pozor, jakou schopnost u vašich přerostlých mazlíčků preferujete.

Další oznámenou hrou je jednoduše pojmenované Godzilla Destruction. Jak už název napovídá, ujmete se ovládání samotné Godzilly a začnete v její kůži ničit vše ve svém okolí. Poslední novinkou je Godzilla Battle Line. Ta si bude ze všech oznámených her nejvíce vypůjčovat z nejnovější filmové série o Godzille, takže v ní potkáte i známé postavy. Jinak půjde o rychlou strategickou akci, ve které budou válčit týmy monster proti sobě.