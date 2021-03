Jablíčkáři chtějí od nových iPhonů delší výdrž baterie i lepší noční fotorežim

Pokud byste mohli poukázat na nějaký nedostatek vašeho iPhonu a říci, co byste na něm chtěli zlepšit, co by to bylo? Společnost BlinkAI se to snažila během letošního února zjistit. Oslovila tak na tisíc Američanů, kdy 55 % z nich bylo majiteli iPhonů a 45 % těch vlastnících nějaké zařízení s Androidem. Výsledek hovoří jasně, dotazovaní si nejvíce přejí delší výdrž baterie telefonu. Otázka zněla: „které vylepšení by měl nový telefon přinést, aby vás donutil k přechodu ze svého stávajícího zařízení?“ Nehledě na platformu, kterou dotazovaný vlastní, jsou si výsledky hodně podobné. 73 % tak jednoznačně chce delší výdrž baterie telefonu. Druhé místo s průměrem 49 % obsadila vyšší kapacita úložného prostoru.

43 % dotazovaných by pak uvítalo rychlejší procesor. Zde je největší rozpor mezi uživateli platformy iOS a těch vlastnících Android, a to konkrétně 39 ku 47 %. Je tak vidět, že se zařízení s Androidem zadýchávají častěji než iPhony. 41 % uživatelů by uvítalo lepší kvality fotografií a videa a jen 34 % by chtělo přítomnost sítí 5. generace. Průzkum také zkoumal vylepšení fotoaparátu. Zde je mezi požadavky mužů a žen zajímavý rozdíl. Téměř polovina dotazovaných žen (47 %) uvedla, že kvalitnější videa a fotografie by pro ně skutečně byly závažným důvodem pro upgrade ze stávajícího zařízení. Na druhou stranu takto reagovalo pouze 35 % mužů.

Jde-li pak o samotné vylepšení fotografií a videa, výrobci by se měli nejvíce věnovat nočním režimům. Uvedlo to alespoň 44 % dotazovaných. Možná překvapivě je na druhém místě požadováno optické přiblížení (22 %). Celkové vylepšení přední a zadní kamery by si přálo 18 % účastníků průzkumu, schopnost nahrávat 8K video 9 %. Mít trojitý hlavní kameru pak zmínilo jen 7 % z nich.