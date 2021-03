AirPods 3 hned tak nedorazí, potvrdil další dodavatel Applu

Zatímco ještě před pár dny to vypadalo, že je start prodejů AirPods 3. generace s ohledem na obrovské množství uniklých fotek na spadnutí, nyní je situace zcela opačná. Kvůli problémům s výrobou související s pandemií koronaviru měl totiž Apple rozhodnout o jejich odsunutí až na třetí čtvrtletí letoška, což dnes v noci potvrdil další důvěryhodný zdroj. Řeč je konkrétně o jednom z dodavatelů komponentů pro AirPods, který tuto informaci poskytl portálu DigiTimes.

Odsunutí představení potvrdila konkrétně tchajwanská firma ASE Techology, která pro sluchátka vyrábí optické senzory využívané pro rozpoznán vložení do ucha. Právě tyto senzory pak má Applu firma nachystat na třetí čtvrtletí letoška, kdy má začít hromadná výroba sluchátek, z čehož se dá vyvodit, že nejbližší reálný termín představení je WWDC a to navíc jen v případě, že by byl Apple ochotný na trh zprvu dostávat nedostatek modelů. Pravděpodobnější se proto zdá září a představení sluchátek v dostatečném skladovém množství po boku iPhonů 13.

Hlavní změnou nové generace AirPods má být jejich design velmi podobný tomu, který Apple využívá i u AirPods Pro. Těšit se tak můžeme na výrazně kratší nožku s mírně jiným uchycením k “hlavě” sluchátka, než tomu je nyní. Proměnou pak samozřejmě projde i nabíjecí pouzdro, které bude nižší a kratší, samozřejmě pak z podporou bezdrátového nabíjení. Co se pak týče funkcí, očekává se primárně kvalitnější zvuk a delší výdrž baterie. Naopak ANC, režim propustnosti a podobné vychytávky by sluchátka dostat neměla.