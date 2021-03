7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (26. 3. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Napadlo vás někdy, jestli náhodou v noci nechrápete, případně nemluvíte ze spání? Odpověď na tuto otázku vám dokáže poskytnout aplikace Dream Talk Recorder Pro, která dokáže automaticky detekovat případný zvuk a okamžitě spustit nahrávání. Následně si už jen můžete přehrát přesně jen pasáže, kdy jste například mluvili.

Původní cena: 179 Kč (149 Kč)

Jestliže hledáte nějakou parádní hru, která se dokáže postarat o hodiny zábavy a zahnat tak nudu, zbystřete. V rámci dnešní akci si totiž můžete zdarma stáhnout takzvaně nikdy nekončící titul TheFastLane, ve kterém budete muset dojet co možná nejdále a získat tak nejvíce bodů.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace cRate Pro – Currency Converte funguje jakožto skvělý nástroj pro převádění hodnot napříč nejrůznějšími světovými měnami. Tento program dokáže pracovat s více než 160 měnami, přičemž zároveň zobrazuje i vývoj hodnoty v grafech a funguje i na Apple Watch.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Ve hře Commander Z se zhostíte role cizince, který se objevil v tajuplných zemích, kde na něj čeká notná dávka dobrodružství. Vaším úkolem totiž bude pomáhat zdejšímu lidu, díky čemuž si postupně budete odemykat úžasné kouzelnické schopnosti. Postupně ale narazíte na různé záhady, které budete muset vyřešit a odkrýt tak pravdu.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Milovníky roguelike RPG titulů poté rozhodně potěší Crypt of the NecroDancer. Vaším úkolem totiž bude přežít v tajemných žalářích plných nebezpečí, kdy na to půjdete tak trošku jinak – tancem. Budete se totiž muset pohybovat v rytmu hudby, přičemž můžete použít i vaše skladby z iTunes. Samotné žaláře jsou navíc vždy generovány zcela náhodně, a tudíž žádná hra není stejná jako ta předchozí.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Další parádní hra, která je dnes k dostání zcela zdarma, je picFind – Find some different. V tomto titulu můžete skvělým způsobem otestovat váš postřeh a myšlení. Vždy před vámi budou stát dvě fotografie a vaším úkolem bude, abyste našli všechny ukryté rozdíly.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace získáte nesmírně jednoduché a praktické řešení, s jehož pomocí se můžete ihned vrhnout do úpravy vašich videí či případné tvorby sestřihů. Tento nástroj s sebou přináší bohaté možnosti a mimo základních operací, jako je zkrácení, střih a podobně, dokáže například umístit i video přímo do jiného videa a nabídne několik speciálních efektů.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)