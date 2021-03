5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (26. 3. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže častokrát pracujete s dokumenty ve formátu PDF, které potřebujete převádět napříč nejrůznějšími formáty, tak by vám rozhodně neměla chybět oblíbená aplikace PDF Converter OCR. Tento nástroj mimo převodu nabízí i OCR neboli technologii pro optické rozpoznávání znaků, díky čemuž vám umožní s textem nadále pracovat.

Původní cena: 1 590 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace Easy New File získáte parádní rozšíření pro nativní Finder. Tato utilita vám totiž poskytne řadu parádních možností, kdy s pomocí kliknutí pravým tlačítkem budete moci kdekoliv vytvořit soubor dle vašich potřeb. Program si mimo vytváření programů poradí s okamžitým zkopírováním cesty, otevřením Terminálu a podobně.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Easy New File 1 Aplikace se slevou-Easy New File 5 Aplikace se slevou-Easy New File 4 Aplikace se slevou-Easy New File 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Easy New File 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Export Calendars Pro slouží pro exportování vašich kalendářů. Tento nástroj kromě dat z nativní aplikace Kalendář dokáže exportovat i Připomínky, přičemž export ve finále může mít formát XLSX nebo CSV. Obrovskou výhodou je, že při extrahování vašich událostí si nástroj poradí i se zaznamenáním daného časového rozpětí i pozvaných osob.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Export Calendars Pro 4 Aplikace se slevou-Export Calendars Pro 3 Aplikace se slevou-Export Calendars Pro 2 Aplikace se slevou-Export Calendars Pro 1 Vstoupit do galerie

Pokud jste někdy potřebovali, aby se vám v daný moment váš Mac za žádnou cenu neuspal, tak jste pravděpodobně museli zdlouhavě měnit nastavení. Tento problém se dá snadno a rychle vyřešit za pomocí aplikace Coffee Buzz, která funguje přímo z horního menu baru a zajišťuje, aby Mac nepřešel do režimu spánku. Jednoduše vám stačí zvolit, po jak dlouhou dobu se váš jablečný počítač nesmí uspat a máte hotovo, aniž byste museli složitě měnit nastavení systému a posléze jej vracet zpět.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie CoffeeBuzz 1 CoffeeBuzz 2 CoffeeBuzz 3 Aplikace se slevou-Coffee Buzz 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Coffee Buzz 2 Vstoupit do galerie

Milovníkům akčních RPG rogue-like her by rozhodně neměla uniknout dnešní nabídka na titul Hades. V této hře se spolu s vaším hrdinou podíváte doslova do pekla, kde na vás čeká řada rozzuřených nepřátel. Vaším úkolem je zapracovat na vašich schopnostech, získat legendární zbraně ze samotného Olympu a porazit Boha pekel jménem Hádés. Titul se zároveň pyšní poměrně povedeným příběhem, kdy si sami budete volit vaše schopnosti na základě vlastních preferencí.