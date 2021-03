Systému Mac OS X popřál ke 20. narozeninám i ztracený syn Applu, který měl nahradit Jobse

Operační systém macOS, dříve nazývaný jako Mac OS X, dosáhl ve středu 24. března dvaceti let od svého vydání. A i když už ve firmě Scott Forstall, který byl mnohými považovaný za druhého Steva Jobse, nefiguruje od roku 2012, i tak si neodpustil příspěvek v sociální síti Twitter, ve kterém nejen že systému přeje šťastné narozeniny, ale i vzpomíná, jak jej Steve Jobs pojmenoval.

„Stále si pamatuji, když jsme tě pojmenovali. V malé místnosti v IL1. Když Steve sekl velké X na zeď a usmál se. Podívejte se, jak daleko jste od mladého geparda došli,“ řekl Forstall. První systém Mac OS X nesl totiž označení Cheetah. Poté následovaly další velké kočky, jako Puma, Tiger, Leopard nebo konečně i Lion, který v roce 2011 konečně přinesl do desktopového operačního systému Applu češtinu.

Happy 20th Birthday Mac OS X! I still remember when we named you. In a small room in IL1. When Steve slashed a large X on the wall and smiled. Look at how far you’ve come from a young Cheetah.

— Scott Forstall (@forstall) March 24, 2021