7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (25. 3. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže hledáte nějakou vhodnou alternativu pro nativní aplikaci Kalendář, tak byste se měli přinejmenším podívat na Tiny Calendar Pro. Tento nástroj se pyšní nesmírně jednoduše zpracovaným uživatelským prostředím a velice snadno vám pomůže s plánováním vašich nadcházejících událostí. Samozřejmě nechybí ani widget.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Tiny Calendar 1 Tiny Calendar 2 Tiny Calendar 3 Aplikace se slevou-Tiny Calendar Pro 2 +2 Fotek Tiny Calendar 4 Vstoupit do galerie

V poslední době se stále vzrůstající popularitě těší takzvaná rozšířená realita, kdy si za pomocí fotoaparátu můžete promítnout do vašeho okolí doslova cokoliv. Ve hře AR Throwing Simulator budete moci kolem sebe dle vlastní libosti rozhazovat peníze, kočky, ohňostroje a vše sdílet s vašimi přáteli.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-AR Throwing Simulator 1 Aplikace se slevou-AR Throwing Simulator 5 Aplikace se slevou-AR Throwing Simulator 2 Aplikace se slevou-AR Throwing Simulator 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-AR Throwing Simulator 4 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace TouchControl Universal Remote můžete velice jednoduše propojit iPad či iPhone s vaším Macem a počítačem. Program konkrétně funguje jakožto univerzální dálkový ovladač, díky čemuž jej můžete použít pro ovládání zmiňovaných zařízení na dálku.

Původní cena: 149 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-TouchControl Universal Remote 1 Aplikace se slevou-TouchControl Universal Remote 5 Aplikace se slevou-TouchControl Universal Remote 4 Aplikace se slevou-TouchControl Universal Remote 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-TouchControl Universal Remote 2 Vstoupit do galerie

Pokud se považujete za milovníky retro 2D roguelike her, zbystřete. Do akce dnes totiž zavítal známý titul Tallowmere, ve které se podíváte do dávno zapomenutých žalářů Lady Tallowmere, kde na vás takřka na každém rohu číhá nebezpečí. Vaším úkolem bude se vypořádat s nepřáteli a odhalit tajemství tohoto zlého místa.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Tallowmere 1 Aplikace se slevou – Tallowmere 5 Aplikace se slevou – Tallowmere 4 Aplikace se slevou – Tallowmere 3 +2 Fotek Aplikace se slevou – Tallowmere 2 Vstoupit do galerie

Fanouškům akčních RPG her by poté rozhodně neměl uniknout titul Titan Quest: Legendary Edition, ve kterém se budete potýkat s extrémně nebezpečnou hrozbou. Bohům totiž uprchli samotní Titáni, kteří chtějí kompletně zničit svět. Sami bohové je přitom nedokáží porazit, a proto potřebují vaši pomoc.

Původní cena: 449 Kč (349 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Titan Quest Legendary Edition 1 Aplikace se slevou-Titan Quest Legendary Edition 5 Aplikace se slevou-Titan Quest Legendary Edition 4 Aplikace se slevou-Titan Quest Legendary Edition 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Titan Quest Legendary Edition 2 Vstoupit do galerie

Aplikace Easy Sum – Shopping List vám do značné míry dokáže usnadnit například nakupování, konkrétně tedy počítání částky, kterou budete za daný nákup platit. Ve zkratce by se dalo říct, že se jedná o praktický kalkulátor, který počítá s tím, že některé položky je nutné vynásobit počtem kusů a podobně.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Easy Sum - Shopping List 1 Aplikace se slevou-Easy Sum - Shopping List 5 Aplikace se slevou-Easy Sum - Shopping List 4 Aplikace se slevou-Easy Sum - Shopping List 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Easy Sum - Shopping List 2 Vstoupit do galerie

Stažením aplikace PPPassword – Simple & Security získáte poměrně jednoduchý program, který slouží pro uchovávání vašich hesel, přihlašovacích údajů a dalších citlivých dat v zabezpečené podobě. Tento nástroj totiž vůbec nepoužívá síťové služby a všechna vaše data jsou zašifrovaná přímo v rámci zařízení.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)