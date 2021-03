Proklínané motýlkové klávesnice MacBooků přidělávají Applu stále vrásky na čele

Když Apple šlápne vedle, uživatelé mu to dají často „sežrat“. Ukázkovým příkladem budiž všem dobře známá kauza BatteryGate, kdy Apple v jedné z dílčích aktualizací škrtil výkon iPhonů za účelem šetření baterie. Problémem bylo, že společnost se touto novinkou nikomu nepochlubila, a tak uživatelé, a zřejmě po právu, nabyli dojmu, že Apple chce, aby si koupili nejnovější model. O něco menším průšvihem byla také motýlková klávesnice, která u MacBooků trpěla opravdu značnými problémy.

Jen připomeňme, že tento design klávesnice dorazil v roce 2015 s novým 12″ MacBookem, a poté se podíval jak do MacBooků Air, tak MacBooků Pro. Kvůli své poruchovosti byl Apple terčem kritiky a už v roce 2018 na něj byla podána žaloba. Ta nyní byla překvalifikována na hromadnou žalobu, k níž se mohou hlásit lidé ze států Kalifornie, New York, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey a Washington, a to za předpokladu, že si pořídili MacBook s motýlí klávesnicí, se kterým byly kvůli ní potíže. Konkrétně jde o 12″ MacBook (ročník 2015 až 2017), MacBook Pro (ročník 2016 až 2019) a MacBook Air (ročník 2018 a 2019). V žalobním podání žalobce tvrdí, že Apple o vadách „motýlkové“ klávesnice věděl. Toto tvrzení žalobci dokládají konverzací tří manažerů Applu, kteří o vadách klávesnice hovoří. Měli jste někdy u svého MacBooku problém s tímto designem klávesnice?