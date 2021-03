Pražský hrad je nejfotografovanějším hradem na Instagramu

Společnost Stokemont.com sestavila na základě svého průzkumu žebříček deseti hradů a zámků napříč celým světem, které se těší největší přízni instagramistů. Průzkum se totiž soustředil na to, kolik má jednotlivý hrad či zámek označených fotografií patřičným hashtagem v sociální síti Instagram. Vyhrál Pražský hrad, a to s více jak 600 tisíci hashtagy.

Konkrétně jich měl Pražský hrad na svém kontě v době tvorby průzkumu (který proběhl k 23. 3. 2021) 667 933. Druhé místo obsadil hrad ve skotském Edinburghu. Tato historická pevnost, která dominuje panoramatu hlavního města Skotska, měla v době průzkumu na Instagramu 581 111 hashtagů. Až třetí je pohádkový německý zámek Neuschwanstein, který tak měl na svém kontě „jen“ 390 457 hashtagů.

Hrad Windsor je za ním ale v těsném závěsu. Tento druhý největší obývaný hrad na světě, a také nejdéle soustavně obývaný hrad (již od dob Viléma I. Dobyvatele), měl v sociální síti Instagram 388 855 hashtagů, a díky tomu mu náleží 4. místo v žebříčku. TOP 5 fotografovaných hradů nebo zámků na Instagramu pak uzavírá palác Pena v Portugalsku s 281 193 hashtagy.

Žebříček byl sestaven tak, že Stokemont vzal 30 nejkrásnějších hradů a zámků na světě, které jsou běžně citovány napříč webem a doporučovány k návštěvám. Pro každý z nich pak v Instagramu analyzoval počet hashtagů, čímž mu vyšel výsledný žebříček. V TOP 10 se tak umístily i Budínský hrad v maďarské Budapešti, středověký komplex paláců a pevností maurských panovníků Granady Alhambra nacházející se na území jižního Španělska, Leeds Castle anglickém Kentu a hrad Bran a zámek Peleș, které jsou oba na území Rumunska.