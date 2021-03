Nabízíte služby prodejního specialisty? Pak rozhodně oceníte profesionální vizitku

Komerční sdělení: Možná vás to překvapí, ale i tak komunikativní a charismatičtí lidé, jako jsou prodejní specialisté, potřebují působivou vizitku. A samozřejmě čím profesionálnější její provedení bude, tím lépe. Dobrý obchodník by se totiž neměl prezentovat jen tak nějakou vizitkou, kterou si doma na počítači vyrobí a vytiskne na obyčejný fotopapír. Naopak. Proto by i ten nejlepší prodejní specialista měl při výrobě své nové vizitky spolupracovat pouze a výhradně s profesionální tiskárnou.

Jaká vizitka, takový prodejní specialista

I tento propagační nástroj, byť je miniaturní, může být mocným pomocníkem v podnikání. Pokud si myslíte, že tištěná vizitka je ve světě e-mailů a elektronických kontaktů již přežitkem staromilců, jste na omylu. Stejně jako vše ostatní, i vizitky podléhají proměnlivým trendům, co se týče jejich zpracování a kvality. Že by ale vyšly z módy, nebo se dokonce přestaly používat, je holý nesmysl.

Vaše úroveň a profesionalita by se měla odrážet také na vaší navštívence. Alespoň to zákazníci a obchodní partneři předpokládají, což můžete využít ve svůj prospěch. Vytvořte si de luxe vizitku, která zaujme na první pohled a představí vás v plné kráse jako naprostého profesionála. Jako správný prodejní specialista, by také jeho vizitka měla mít pozitivní náboj a být výřečná. Jenže v případě malého papírku, který si zákazník uloží do vizitkáře, by bylo příliš informací na škodu, byť si můžete vybrat vizitku s oboustranným potiskem.

Proto je nutné si dát s výběrem informací a údajů, které na své navštívence uvedete, práci. Vyberte pouze to skutečně podstatné. Jméno, povolání a kontaktní údaje pro klienty. U luxusní vizitky se často hodí uvést krátké motto či tučně zvýraznit jméno. Máte-li na svém kontě i ocenění či jiné úspěchy, které v očích klienta ještě více podtrhnou váš rozsah a dovednosti, neváhejte je na navštívenku umístit. Snažte se, pokud možno, vyhnout barevným obrázkům a fotkám. Pokud vás to ale přeci jen láká, umístěte na svou navštívenku raději symbol vztahující se k oblasti prodeje, na kterou se zaměřujete.

Jak by měla de luxe vizitka vypadat?

Při vytváření profesionální vizitky, která dá všem patřičně najevo, že mají co do činění s profesionálním prodejním specialistou, s nímž je radost spolupracovat, vsaďte na vkusnou originalitu. Vybírejte z neotřelých barevných a designových zpracování a kombinací a zvolte jeden z kvalitnějších papírů s co nejvyšší gramáží. Věřte nám, že jde o investici, která není nijak závratná, ovšem rozhodně se vám vyplatí a vrátí se zpět.

Nebojte se odvázat a objednat si své nové vizitky s jemnou texturou nebo v jiné než čistě bílé barvě. Velmi exkluzivně vypadá například černá či slonovinová vizitka zušlechtěná UV lakem či antibakteriální povrchovou úpravou. Nebo vrstvené tvrdé vizitky vyšperkované digitálním ofsetovým tiskem v mimořádné kvalitě. Mezi obyčejnými navštívenkami na sebe bude strhávat pozornost i vaše vizitka se zaoblenými rohy. Jednoduše, na výběr máte nespočet variant provedení vizitek.