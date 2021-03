Kdy Apple vydá iOS 14.5? Dřív než v dubnu to nebude

Mnozí z vás se nás v posledních dnech a týdnech vytrvale ptají na to, kdy Apple uvolní iOS 14.5 a další nové verze jeho OS. Ty totiž přinesou na iPhony, Apple Watch a další elektroniku z dílny Applu celou řadu zajímavých novinek, které nám zpříjemní jejich využívání. Řeč je například o možnosti změnit si výchozí hudební přehrávač pro Siri, což ocení zejména majitelé HomePodů, nebo třeba odemykat iPhone v roušce pomocí Apple Watch. Novinek je ale samozřejmě daleko více. Kdy se tedy nového iOS 14.5 a dalších systémů dočkáme?

Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá. Zatímco ještě na začátku minulého týdne bychom totiž řekli, že se tak stane tento týden (tedy mezi 22. a 26. březnem) kvůli údajným plánům na první letošní Keynote, už toto pondělí bylo víceméně jasné, že se s vydáním počítat nedá. To ostatně potvrdil včera i samotný Apple vydáním pátých vývojářských bet jeho OS, které navíc nejsou ani finální. Jinými slovy, už nyní lze se stoprocentní jistotou říci, že se iOS 14.5 a dalších OS dočkáme nejdříve na začátku dubna, jelikož v průběhu března (tedy ještě příští týden) stihne Apple vydat nanejvýš jejich finální bety. V posledních měsících navíc platí pravidlo, že finální bety se nebojí Apple vydat hned v několika (zpravidla dvou) verzích s týdenními rozestupy, což se nedá vyloučit ani tentokrát. Pokud bychom tedy vzali v úvahu i tuto možnost, veřejnou verzi iOS 14.5 a dalších systémů bychom mohli dostat nejdříve v týdnu od 5. do 9. dubna (s tím, že 5. určitě ne kvůli Velikonocům) či v týdnech následujících.

Zda systémy dorazí už na začátku dubna, nebo až v jeho průběhu bude velmi pravděpodobně záviset dost také na tom, jak má Apple naplánované představení svých novinek. Ty totiž budou z hlediska funkčnosti na nových verzích OS závislé a to skutečně výrazně. Z kódu systémů by proto neměl být problém vytáhnout o těchto produktech detaily, což samozřejmě Apple chtít nebude a jejich uvolnění se bude proto zcela určitě snažit co nejvíce přiblížit právě k představení, či jej v ideálním případě naplánovat až po něm. Z dvoutýdenního čekání, které je nyní reálné, se tak může klidně stát třeba i měsíc. Jasněji ale budeme stejně mít až v následujících týdnech, které zcela určitě přinesou určité rozuzlení.