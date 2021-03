Hráči, jásejte! Crash Bandicoot dorazil na iPhony o dva dny dřív než měl původně v plánu

Netrpělivě očekáváný mobilní spin-off Crash Bandicoot: On the Run dorazil do App Storu o dva dny dříve, než bylo původně v plánu. Překvapivé vydání tak znamená, že si novou běhačku s legendárním vačnatcem můžete zahrát už teď. Jde o vůbec první videohru s Crashem na mobilních telefonech. Její vydání je pokračováním trendu, který postavu, kdysi pevně spjatou s konzolemi Playstationu, modernizuje a přenáší do současnosti. V posledních několika letech jsme se na velkých platfromách dočkali remasterů prvních tří dílů, remasteru závodního Crash Tag Racing a úplně nového dílu čtvrtého. Ten už vyšel na všech současných konzolích a plánuje se i vydání na osobní počítače.

Crash Bandicoot: On the Run je projektem vývojářského studia King, které se proslavilo díky ikonickému logickému rychlíku Candy Crush Saga. Převod značky na smartphony však neprobíhal bezproblémově. Podle konceptní umělkyně Nana Li byl původně v plánu mobilní port remasterované trilogie N. Sane Trilogy. Od toho ale bylo opuštěno kvůli nedostatku prostoru na malých obrazovkách smartphonů. On the Run vám ale i tak nabídne obrovskou porci zábavy. Vývojáři se chlubí trvanlivostí v řádu mnoha desítek hodin a do budoucna slibují do běhačky pravidelně přidávat nový obsah. Již při vydání můžete Crashe obléknout do sedmdesáti různých obleků. Kromě kosmetických předmětů by však měly přibývat i nové úrovně a hratelné postavy. Hru můžete zdarma stahovat na App Storu.