5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (24. 3. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Chtěli byste mít detailní přehled o stavu vašeho Macu? V takovém případě by vám mohla přijít vhod aplikace StatsWidget Plus, která vám přímo z horního menu baru dokáže poskytnout informace o využití procesoru, operační paměti, disku a sítě. Zároveň nabízí i widget.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-StatsWidget Plus 1 Aplikace se slevou-StatsWidget Plus 5 Aplikace se slevou-StatsWidget Plus 4 Aplikace se slevou-StatsWidget Plus 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-StatsWidget Plus 2 Vstoupit do galerie

Jestliže se častokrát trápíte otázkou, jak byste se aktuálně měli podle počasí obléct, zbystřete. Aplikace Swackett vám dokáže posloužit jakožto nástroj pro zobrazování počasí a předpovědi, který na to jde ale trošku jinak. Vždy vám totiž zobrazí postavičku, jež je přesně oblečena podle toho, jak je zrovna venku.

Původní cena: 149 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Swackett 1 Aplikace se slevou-Swackett 3 Aplikace se slevou-Swackett 2 Aplikace se slevou-Swackett 1 Vstoupit do galerie

Aplikace Cursor Pro se dokáže postarat o skvělé zvýraznění vašeho kurzoru, což ocení především prezentující, nejrůznější tvůrci obsahu, kteří se věnují například natáčení videotutoriálů, a další. Vše si přitom můžete nesmírně jednoduše nastavit a k programu přistupovat z horního menu baru.

Původní cena: 349 Kč (179 Kč)

Častokrát při práci nosíte sluchátka, pouštíte si muziku a štve vás, když na vás najednou někdo začne mluvit a vy je musíte buďto sundat, nebo hudbu v systému pozastavit/ztlumit? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, mohla by vás potěšit aplikace Silenz. Ta totiž automaticky dokáže detekovat například mobilní vyzvánění, lidskou řeč a podobně, díky čemuž vám automaticky upraví hlasitost.

Původní cena: 349 Kč (329 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Silenz 1 Aplikace se slevou – Silenz 4 Aplikace se slevou – Silenz 3 Aplikace se slevou – Silenz 2 +2 Fotek Aplikace se slevou – Silenz 5 Vstoupit do galerie

V našem včerejším článku jsme vás informovali o slevě na populární hru Euro Truck Simulator 2. Do akce také zavítal mladší sourozenec s názvem American Truck Simulator, který funguje takřka totožně. V titulu se totiž také zhostíte role řidiče náklaďáku a vaším úkolem bude převážet náklad z bodu A do bodu B, přičemž zároveň se budete snažit o vybudování vlastní přepravní společnosti. Rozdíl je však v tom, že již nebudete jezdit po Evropě, ale vydáte se do Ameriky, konkrétně tedy do slunné Kalifornie, písečné Nevady a do prostředí státu Arizona.