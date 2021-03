Vzhled nabíjecího pouzdra AirPods 3 potvrzen oblíbeným výrobcem doplňků

Vzhled nové generace sluchátek AirPods 3 už není tajemstvím jak díky spoustě uniklých reálných fotek, tak nově i díky přednímu výrobci příslušenství ESR. Ten sice dnes poodhalil jen vzhled svých silikonových krytů pro nabíjecí pouzdra, ale s ohledem na to, že se kvůli změně dispozic pouzdra musel Apple logicky uchýlit i ke změně tvaru sluchátek v něm, je prakticky potvrzen design celku.

ESR se těší v zahraničí velmi slušné zákaznické oblibě především díky tomu, že je své doplňky schopen na trhu nabídnout prakticky okamžitě poté, co jsou produkty, pro které jsou určeny, k dispozici. To zvládá zejména díky síti velmi kvalitních zdrojů z dodavatelského řetězce předních výrobců elektroniky, které jsou schopné z něj vynášet informace potřebné právě k vytvoření příslušenství ještě před odhalením samotných produktů. A právě to se povedlo i nyní u AirPods 3. ESR se totiž pochlubilo prvními fotkami jeho silikonových pouzder, která potvrzují, že se nabíjecí krabička pro nové AirPods designově velmi přiblíží té, kterou Apple využívá u AirPods Pro. Oproti nim však bude o něco kratší a to díky absenci nutnosti výlisů pro silikonové špunty sluchátek.

Kdy přesně se nové AirPods 3 světu představí je v tuto chvíli ve hvězdách. Faktem totiž je, že ještě nedávno svět očekával jejich launch ve druhé polovině března. Z toho však nakonec sešlo a jako pravděpodobnější termín se tak najednou jeví duben. Vše ale může být samozřejmě ještě úplně jinak.