Vývojáři Pokémon Go převedou do rozšířené reality další značky Nintenda

Studio Niantic, stojící za stále extrémně úspešným Pokémon Go, oznámilo rozšíření své spolupráce s japonským Nintendem. S videoherním gigantem bude společnost vyvíjet další hry založené na jeho značkách s využitím technologie rozšířené reality. Prvním takovým projektem bude zatím nepojmenovaná hra se známými Pikminy. Ti se poprvé objevili v roce 2001 ve stejnojmenné hře pro konzoli GameCube. Poslední roky se Nintendo této značce příliš nevěnovalo. Předzvěstí jejího blížícího se vzkříšení bylo však nedávné znovuvydání třetího dílu série na hybridní Switch. Ve hře ovládáte barevné pidižvíky, kteří pro vás shromažďují zdroje a bojují v bitvách.

Jak již bylo řečeno, mobilní Pikmini budou používat technologii rozšířené reality, kterou můžeme znát z Pokémon Go. Podle tiskové zprávy Nianticu bude hra obsahovat úkoly, které vás donutí chodit po vašem okolí a učiní takové procházky nějakým, zatím neznámým, způsobem příjemnější. Více detailů o nadcházející hře zatím nemáme, vývojáři ale jistě při vývoji využijí své zkušenosti z vývoje Pokémon Go a polozapomenutého Ingress. Pikmini mají být první z plánované řady podobných her. Je tedy otázkou, co si pro nás Nintendo připraví dál. Budeme snad po městech hledat poklady v nové verzi Zeldy, nebo se podíváme pomocí rozšířené reality do vesmíru se Star Foxem? Jakou herní značku od Nintenda byste si přáli na iPhonech vidět vy? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.