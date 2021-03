Jedno z největších vylepšení displejů iPhonů 13 potvrzeno dalším zdrojem

O iPhonech chystaných pro letošní rok toho víme díky přibývajícím únikům informací čím dál více, díky čemuž si o nich můžeme udělat poměrně slušný obrázek dobrého půl roku před jejich odhalením. Zatímco některá uniklá vylepšení je potřeba stále brát s patřičnou rezervou, jiná jako například vyšší obnovovací frekvenci displeje se zdají být prakticky jistá. Jejich nasazení totiž potvrzuje čím dál více zdrojů, mezi které se dnes zařadil i korejský portál The Elec.

Zdroje Korejců tvrdí, že má již Apple všechny výrobní náležitosti displejů pro iPhony 13 zajištěné a tak stačí de facto jen spustit jejich výrobu. O tu se má ve značné míře postarat Samsung, na který spoléhá kalifornský gigant v posledních letech prakticky nepřetržitě. Co se pak týče typu panelu, který má Samsung Applu dodat, jednat se má konkrétně o OLED LTPO displeje podporující variabilní obnovovací frekvenci a to až do 120Hz. Na druhou stranu by ale měly být schopné i svou frekvenci snížit na 1Hz, díky čemuž by měly být schopné Applu nasadit na iPhony funkci Always-on.

Fotogalerie iPhone 13 Pro koncept - 13 iPhone 13 Pro koncept - 11 iPhone 13 Pro koncept - 10 iPhone 13 Pro koncept - 12 +4 Fotek iPhone 13 Pro koncept - 7 iPhone 13 Pro koncept - 6 iPhone 13 Pro koncept - 5 Vstoupit do galerie

Kromě nových možností obnovovací frekvence displeje přinesou na iPhony nové panely i vyšší úsporu energie, díky čemuž by tak mohly telefony vydržet na jedno nabití déle než jejich předchůdci. Je nicméně otázkou, zda se nižší spotřebu nerozhodne Apple vykompenzovat například menší baterií či nasazením nových technologií, které budou na spotřebu naopak náročnější a tím pádem dostanou výdrž iPhonů 13 na zhruba stejnou úroveň, na které jsou modely z loňska. Jasněji ale v tomto směru bude bohužel až v září stejně jako v tom, zda se vyšší obnovovací frekvence dočkají všechny “třináctky”, nebo jen modely z řady Pro.