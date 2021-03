Czechflix? Tuzemské televize si pohrávají s myšlenkou vytvořit českou verzi Netflixu

Šéf České televize Petr Dvořák by zřejmě rád v našich luzích a hájích vytvořil jakousi konkurenci pro Netflix, Disney+, Apple TV+ a HBO Max. Zvažuje se totiž o sloučení archivů tuzemských televizí (iPrima, Voyo a iVysílání) za účelem vytvořit společnou videotéku, která by lákala diváka převážně na původní český obsah.

Fotogalerie Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička AppleTV nahled Apple TV 4K +3 Fotek Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Vstoupit do galerie

Petr Dvořák v rozhovoru řekl, že nad něčím podobným již nějakou dobu přemýšlí, a v současné době na toto téma diskutuje se šéfem Primy Markem Singerem, jenž ale přiznal, že podobné řešení je opravdu během na dlouhou trať. S televizí Nova v současné době diskuze na toto téma neprobíhá. Jak uvádíme výše, vize tohoto projektu je mít archivy tuzemských televizí pod „jednou střechou“. Jako bonus by pak mohli diváci narazit na online premiéry. Šlo by tedy například o podobné řešení jako v případě Britboxu, kde se nachází veřejnoprávní BBC a komerční ITV, nebo Hulu fungující v USA. Podíváme-li se na tuto myšlenku s odstupem, poměrně často můžeme slyšet kritiku na zahraniční videostreamovací služby, že nemají v portfoliu dostatek obsahu s českým dabingem, což by „Czechflix“ bez problému vyřešil. Našel by se ale tak kvalitní obsah, za který by divák byl ochotný zaplatit? Jaká by podle vás byla přijatelná cena?