Podívejte se na doposud nejdetailnější fotografie nepředstavených AirPods 3. generace

Poslední týdny se zdá, že jediný, kdo ještě stále nemá AirPods 3. generace k dispozici jsou Apple Story a další prodejci. Na Čínském diskusním fóru Weibo.com se to totiž úniky fotografií AirPods 3. generace doslova hemží a jak nám napovídají naše desetileté zkušenosti, vypadá to, že design 3. generace jedněch z nejoblíbenějších sluchátek na světě je stoprocentně odhalen. Fotografie totiž zachycují sluchátka z různých úhlů, v různém prostředí a sdílí je různí uživatelé. Jakmile se něco takové začíná dít, v drtivé většině případů to znamená, že design se při následném představení produktu skutečně potvrdí a vypadá tak, jak ukazují úniky.

Zatím poslední zveřejněné fotografie jsou také těmi nejdetailnějšími. Ukazují nejen samotná sluchátka, ale také jejich porovnání s AirPods Pro. Z toho je patrné, že design 3. generace klasických AirPods je velmi podobný designu AirPods Pro, ale na rozdíl od nich nevyužívá gumové špuntu na konci sluchátek a také mají o něco tenčí a delší nožičku. Chybí také spodní otvor na samotném sluchátku. Podobný tvar jako v případě AirPods Pro má i samotná krabička neboli nabíjecí pouzdro. Oproti protáhlému vysokému tělu je vidět širší, ale zároveň nižší verze krabičky.

Vzhledem k množství úniků a jejich stoupající tendenci se zdá, že bychom se představení AirPods 3. generace mohli dočkat skutečně již v nejbližších dnech. Poté co Apple v minulém týdnu nerozeslal pozvánky k jarní konferenci se zdá jako nejpravděpodobnější, že své nové produkty představí buď tento týden formou tiskových zpráv (je nutné připomenout, že i AirPods Pro, které byly v rámci Applu revolučním produktem, byly představeny pouze formou tiskové zprávy) anebo se dočkáme online tiskové konference během měsíce dubna.