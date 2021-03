Do WhatsApp míří novinka, která vám zpříjemní využívání hlasových zpráv

Používáte na WhatsApp často hlasové zprávy a štve vás, že je v současnosti nejde zrychlit a tím tak přeskočit některé zdlouhavé pasáže? Pak pro vás máme dobrou zprávu. WhatsApp totiž začal v nové betě právě zrychlené přehrávání hlasových zpráv testovat, díky čemuž je tak budete moci vyřizovat rychleji než je tomu nyní.

Novinka se objeví ve verzi WhatsApp 2.21.60.11, která vstoupila teprve nedávno do beta testování. Je proto jasné, že hned tak k dispozici tato vychytávka nebude. Co se týče její celkové podoby, k dispozici jsou nyní kromě standardní rychlosti možnosti pro 1,5x a 2x zrychlení hlasové zprávy, ke kterém se možná v průběhu beta testování přidají i další verze. Podle některých beta testerů, kteří již mají ke zrychlení přístup, je totiž dvojnásobné zrychlení stále relativně pomalé a určitě by s ním tedy šlo v tomto směru hnout.

Novinek je více

Není to jen zrychlené přehrávání hlasových zpráv, kterého se WhatsApp v dohledné době dočká. Od minulého týdne je totiž rovněž potvrzen jeho plán na zavedení end-to-end šifrovaných audio a video hovorů v aplikacích pro Mac a PC či nasazení bezpečnějších cloudových záloh, na kterých však společnost pracuje dlouhodobě a tudíž je jen stěží označit vyloženě za novinku.